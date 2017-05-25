The Telegraph: арестованы отец и два брата террориста из Манчестера

Отец манчестерского террориста Рамадан Абэди, и его младший брат, 20-летний Хашем Абэди, были арестованы в среду после полудня в столице Ливии Триполи. Сотрудники ливийских служб безопасности подозревают их в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Рамадан Абэди является административным менеджером Центрального управления службы безопасности Триполи, пишет в среду, 24 мая, британская газета The Telegraph.

Исмали Абэди, третий член этой семьи, проживающий в Великобритании, также был арестован британскими спецслужбами. В статье отмечается, что семья Абэди живет на два дома – в Ливии и в Соединенном Королевстве.

Ранее в этот день отец террориста утверждал, что его сын невиновен, и он не верит, что тот способен убивать мирных граждан: "Мой сын верующий человек, как и любой ребенок, который появляется на свет в религиозной семье. Когда мы обсуждали с ним подобные теракты, он всегда их осуждал, утверждая, что ислам не одобряет убийства. Не понимаю, как он мог оказаться замешанным в уничтожении детей", – заявил он в интервью журналистам новостного издания Bloomberg.

Рамадан Абэди также сообщил, что его сын, с которым он говорил за пять дней до теракта, был в нормальном состоянии и собирался совершить хадж в Мекку.

Однако в ходе расследования сотрудники служб безопасности обнаружили на его странице в социальной сети Facebook фотографию, сделанную в Ливии и 2012 году, где он позирует с оружием в руках.

Показания отца Салмана Абэди кардинально расходятся с данными, полученными от других людей, знакомых с манчестерским террористом. Так, социальный работник мусульманской общины города сообщил детективам, что пять лет назад два ученика школы, где он обучался, звонили в отдел борьбы с террором и предупреждали об экстремистских высказываниях Салмана.

Он поддерживал терроризм, одобрял теракты-самоубийства, делал "жесткие заявления" о ситуации в Ливии, а также употреблял легкие наркотики и общался с членами криминальных группировок.

Ранее в этот день были задержаны трое мужчин, подозреваемых в причастности к теракту, жертвами которого стали 22 человека и 119 других получили ранения. Задержание проходило в южной части города. Об этом говорится в сообщении местной полиции, опубликованном 24 мая на официальной странице в социальной сети Twitter.

В микроблоге полиции также содержится информация об обыске в одном из зданий, расположенных в центре города.

По данным стражей порядка, судебно-медицинская экспертиза тел жертв этой трагедии займет четыре-пять дней, после чего будет представлен отчет и официально назовут имена погибших.

Газета Daily Mirror написала о связи Абэди с еще одним британским джихадистом – вербовщиком из Манчестера Рафаэлем Хости (Абу Кака аль-Британи), который убедил сотни подданных Великобритании отправиться в Сирию и воевать на стороне "Исламского государства", а телеканал NBC News сообщил о связях смертника с "Аль-Каидой", ссылаясь на представителей американской разведки.

Напомним, что поздно вечером 22 мая в зале Manchester Arena, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли не менее 22 человек, еще около 119 человек были ранены. Взрыв произошел в фойе концертного зала примерно в 22:30 по местному времени, сразу после того, как Ариана Гранде закончила свое выступление и зрители направились к выходу. Певица не пострадала.