Теракт в Манчестере: данные о смертнике, спецслужбы опасаются новых атак

Власти Великобритании опасаются, что теракт в Манчестере был только первой акцией группы, намеренной осуществить серию атак на территории королевства. Судя по заявлениям чиновников, цитируемым СМИ, спецслужбы располагают информацией о подготовке новых терактов. Уровень готовности к террористической угрозе в Великобритании повышен до максимального.

- После взрыва на концерте Арианы Гранде в Манчестере. Фоторепортаж

Кто стоит за организацией теракта в Манчестере, пока неясно. Ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство". Но есть сведения о том, что исполнитель теракта был связан с "Аль-Каидой".

Накануне глава полиции графства большой Манчестер Иэн Хопкинс сообщил, что теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман Абэди. По сведениям издания Telegraph, Салман Абэди родился в 1994 году в Манчестере. Он был вторым из четырех детей в семье иммигрантов из Ливии. Его родители приехали в Великобританию еще в 1980-х годах, спасаясь от режима Каддафи.

По информации Telegraph, в мусульманской общине Манчестера ходили слухи, что вся семья Абэди, за исключением двух старших сыновей, вернулась в Ливию.

Ранее стало известно, что полиция обыскала дом поблизости от места жительства Салмана и, возможно, задержала его 23-летнего брата Исмаила Абэди.

Сайт американского телеканала NBC News пишет со ссылкой на представителя американской разведки, вовлеченного в расследование теракта в Манчестере, что Салман Абэди был связан с "Аль-Каидой" и прошел специальную подготовку за границей. Он был идентифицирован после взрыва по банковской карте, найденной в его кармане, позже была проведена дополнительная идентификация личности террориста с помощью специальных технологий распознавания.

В сообщении NBC сказано, что в течение последнего года Салман Абэди бывал в Ливии. Отмечается, что, хотя у него были "очевидные связи" с "Аль-Каидой", он мог контактировать и с другими террористическими группировками. Семья Салмана в прошлом информировала правоохранительные органы о том, что он может быть опасен.

Бомба, которую привел в действие Салман Абэди, имела сложную конструкцию и содержала материалы, которые трудно найти в Великобритании. По мнению спецслужб, это однозначно указывает на то, что у террориста-смертника были помощники. В том числе поэтому следствие полагает, что за терактом в Манчестере стоит группа, планирующая новые теракты..

Поздно вечером 22 мая в зале Manchester Arena, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли не менее 22 человек, еще около 60 человек были ранены.

Взрыв произошел в фойе концертного зала примерно в 22:30 по местному времени, сразу после того, как Ариана Гранде закончила свое выступление и зрители направились к выходу. Певица не пострадала.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

По состоянию на утро 24 мая, опубликованы лишь некоторые имена погибших. Власти Великобритании не публикуют официальный список жертв теракта.

Британские СМИ на данный момент называют восемь имен погибших. Среди них есть дети, выходившие с концерта, и родители, ожидавшие своих детей на выходе.

Саффи Роуз Руссос, 8

Джорджина Бетани Колландер, 18

Оливия Кемпбэлл, 15

Джон Аткинсон, 26

Келли Брюстер, 32

Меган Харли, 11

Элисон Хоу, 44

Лайза Лиз, 43

Информация о жертвах этого теракта уточняется.

Пресс-служба министерства иностранных дел Израиля опубликовала предварительную информацию о том, что не располагает сведениями об израильских гражданах среди погибших или раненых в результате теракта в Манчестере.





