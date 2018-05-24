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В мире

Трамп объявил о том, что встреча с Ким Чен Ыном отменяется

время публикации: 17:08 | последнее обновление: 17:26 блог версия для печати фото
Трамп объявил о том, что встреча с Ким Чен Ыном отменяется
Трамп объявил о том, что встреча с Ким Чен Ыном отменяется
Трамп объявил о том, что встреча с Ким Чен Ыном отменяется

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене исторической встречи в лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявив, что причиной этого решения стала "открытая враждебность" несостоявшегося партнера по переговорам.

Об этом пишут в четверг, 24 мая, зарубежные СМИ и, в частности, сайт британской газеты The Telegraph.

"Вы говорите о своих ядерных возможностях, но наши настолько мощны, что я молю Бога, чтобы их никогда не пришлось использовать", – приводит издание слова главы Белого дома.

"Я очень рассчитывал на эту встречу. К сожалению, гнев и открытая враждебность, продемонстрированные в вашем последнем заявлении, делают ее неуместной и невозможной. Но если вы передумаете и перемените свое отношение к этому столь важному саммиту – не стесняйтесь, звоните и пишите", – заявил Трамп.

Президент США отметил, что международное сообщество в целом и Северная Корея, в частности, "утратили прекрасную возможность для установления прочного мира, процветания и благополучия".

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Вашингтон готов отказаться от обсуждения ядерной проблемы Северной Кореи, если переговоры с Пхеньяном "пойдут в неверном направлении".

"Мы даже не рассматриваем вариант заключения плохой сделки – граждане Америки могут на нас полагаться в этом вопросе. Если не сможем добиться нужного результата, то вежливо уйдем", – цитирует Reuters слова Помпео, сказанные в среду на заседании Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Напомним, что 15 мая южнокорейское информационное агентство Yonhap News сообщило: Пхеньян угрожает отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына – из-за совместных военных маневров Южной Кореи и США.

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// NEWSru.co.il // В мире // 22 мая 2018 г.
Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном может не состояться
// NEWSru.co.il // В мире // 20 мая 2018 г.
Лидеры США и Южной Кореи обсудили угрозу КНДР отменить встречу Ким Чен Ына с Трампом
// NEWSru.co.il // В мире // 15 мая 2018 г.
Пхеньян угрожает отменить встречу между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом
// NEWSru.co.il // В мире // 10 мая 2018 г.
Обнародованы место и время встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына







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