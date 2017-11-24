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В мире

ВМС Аргентины заявили о потере подлодки San Juan, 44 моряка считаются погибшими

время публикации: 06:23 | последнее обновление: 06:43 блог версия для печати фото
Лодка класса TR-1700
Самолет P-3 Orion
Аномалия была отмечена в 430 км от побережья в заливе Сан-Хорхе. Речь идет о зоне радиусом 125 км

В четверг, 23 ноября, командование военно-морского флота Аргентины заявило, что подводная лодка San Juan типа TR-1700 "потеряна". Фактически признана гибель 44 моряков. Однако поисковая операция продолжается.

Аргентинское издание diariodenautica.com публикует фотографии погибших и сравнивает нынешнюю трагедию с гибелью моряков на российской подлодке "Курск" в 2000 году.

Родственники моряков с подлодки San Juan винят командование аргентинских ВВС. Проводится расследование обстоятельств происшедшего.

Одной из основных на данном этапе стала версия взрыва на борту субмарины, которая подтверждается показаниями приборов на американских и австрийских судах, зафиксировавших 15 ноября в 10:31 по времени Аргентины гидроакустическую аномалию, которая могла быть следствием взрыва на значительной глубине. Эта аномалия была отмечена в 430 км от побережья в заливе Сан-Хорхе. Но речь идет о зоне радиусом 125 км, а не точно определенном месте. Морская глубина в этой зоне колеблется от 200 до 3000 метров.

При этом не исключаются гибель подлодки из-за технической неисправности и другие версии.

Боевая подводная лодка San Juan типа TR-1700 ВМС Аргентины пропала у берегов Патагонии, района, расположенного в южной части Южной Америки. На борту находились 44 члена экипажа. Связь с подлодкой потеряна 15 ноября 2017 года. Субмарина перестала выходить на связь на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее поиски были направлены самолеты и корабли. Власти Аргентины согласились принять помощь США, Великобритания и Чили для поиска субмарины. К поисковой операции был подключен самолет NASA P-3 Orion, оснащенный магнитометром, инфракрасными камерами и другим оборудованием, позволяющим обнаружить субмарину, даже если она затонула.

San Juan построили в Германии, в состав ВМС Аргентины субмарина вошла в 1985 году. Длина дизельной подлодки достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов. Судно такого типа может находиться под водой до двух дней, не поднимаясь на поверхность.



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// NEWSru.co.il // В мире // 23 ноября 2017 г.
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Аргентина согласилась на международную помощь: к поиску пропавшей подлодки подключилось NASA
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