В польском Сохачеве, где были убиты более 4000 евреев, осквернено еврейское кладбище

В конце минувшей недели монумент, установленный на еврейском кладбище польского города Сохачев в память о евреях, погибших в годы Второй мировой войны, был осквернен вандалами. Об этом сообщают польские СМИ, в том числе, e-sochaczew.pl.

Неизвестные злоумышленники, пробравшись на кладбище, разрисовали монумент свастиками, призывами "Смерть Польше" и "ИГ диктует законы", а также антисемитскими граффити.

Монумент, установленный на еврейском кладбище, обращен к посетителям надписью, которая гласит: "Помните, евреи Сохачева и окрестностей жили здесь 600 лет. Они были уничтожены нацистами в 1939-1945 годах". Надпись сделана на английском, польском и иврите.

В годы войны Сохачев, по официальным данным, потерял 100 процентов своего еврейского населения – нацистами были убиты более 4000 евреев, проживавших в городе и ближайших к нему районах.

В последний раз еврейское кладбище Сохачева подверглось нападению вандалов в 2015 году.





