"Бомба в бандероли": демократы в США получают по почте взрывные устройства

В среду, 24 октября, в посылках, адресованных бывшему кандидату в президенты США Хиллари Клинтон и бывшему президенту Бараку Обаме, были обнаружены подозрительные предметы, похожие на взрывные устройства.

СМИ сообщили, что подозрительная посылка также пришла на адрес Белого дома. Но телеканал CNN передал, что эта информация не соответствует действительности.

Сам же телеканал CNN также подвергся "почтовой атаке". В офис в Нью-Йорке пришла бандероль, в которой, находилось самодельное взрывное устройство трубчатого типа. Сирена, предупреждающая о тревоге, прозвучала в прямом эфире. Все сотрудники нью-йоркского офиса были эвакуированы из здания. Их подменили в эфире журналисты из редакции, расположенной в Вашингтоне. Оказалось, что слишком опасно обезвреживать бомбу в центре города, поэтому было принято решение вывезти ее на полигон. Полиция Нью-Йорка выпустила срочное сообщение для людей, находящихся в районе здания "Тайм Уорнер Центр". Им рекомендовано найти безопасное место и не покидать его до особого распоряжения.

CNN сообщило, что посылка, пришедшая в редакцию, была адресована Джону Бреннану, бывшему директору ЦРУ.

В это же время подозрительную бандероль получила Дебби Вассерман-Шульц, американская политик-демократ еврейского происхождения, член Палаты представителей Конгресса от Флориды. Полиция Флориды передала, что из офиса политика все эвакуированы. Содержание посылки изучается.

Телеканал CNN передал, что президент США Дональд Трамп проинформирован о происходящем.

Пол Райан, спикер Палаты представителей, в своем "твиттере" написал, что те, кто терроризируют общественных деятелей, должны предстать перед судом.

Американские СМИ обращают внимание на то, что опасные посылки получают представители Демократической партии, а также критики действующего президента Дональда Трампа.

По мнению спецслужб, все посылки отправлены одним и тем же человеком, пишет в среду, 24 октября, сайт телеканала CNBC.

Первая бандероль со взрывным устройством была обнаружена 22 октября в почтовом ящике дома миллиардера Джорджа Сороса, расположенного в деревне Катона, на окраине Бедфорда в северном Вестчестере (штат Нью-Йорк, США). Подозрительный пакет был найден и вскрыт одним из работников резиденции Сороса, который отнес его подальше в лес и вызвал полицию. Самого Сороса в это время не было дома. СМИ писали, что взрывное устройство было снабжено детонатором с удаленным управлением.