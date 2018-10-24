18+
24 октября 2018 г.
последняя новость: 19:50
"Вести": хроника убийства
Почему закроют газету "Вести"
Как Нехаму гастролей лишили
США не понимают арабскую культуру
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:08 "Бомба в бандероли": демократы в США получают по почте взрывные устройства
17:28 Неизвестный злоумышленник послал бомбы Клинтонам, Обаме и CNN
17:10 Слушания по "Седьмой студии" отложены: адвокат Малобродского в больнице
16:31 В дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке прислали по почте взрывное устройство
16:23 Предположительно найдены останки израильтянина, пропавшего около острова Капри
16:06 Предотвращен "школьный теракт" в Кентукки - благодаря сети Facebook
15:41 В течение месяца кошерный магазин в Базеле подвергся нападению четыре раза
14:36 Умер эстрадный актер Юрий Григорьев – исполнитель номера "Радиоприемник"
14:08 В Шарлеруа задержаны "самые глупые грабители Бельгии"
13:31 В окрестностях Парижа обнаружен львенок: владелец животного задержан
В мире

"Бомба в бандероли": демократы в США получают по почте взрывные устройства

время публикации: 19:08 | последнее обновление: 19:28 блог версия для печати фото
CNN также подвергся "почтовой атаке"
Полиция возле дома бывшего президента Барака Обамы
"Бомба в бандероли": демократы в США получают по почте взрывные устройства

В среду, 24 октября, в посылках, адресованных бывшему кандидату в президенты США Хиллари Клинтон и бывшему президенту Бараку Обаме, были обнаружены подозрительные предметы, похожие на взрывные устройства.

СМИ сообщили, что подозрительная посылка также пришла на адрес Белого дома. Но телеканал CNN передал, что эта информация не соответствует действительности.

Сам же телеканал CNN также подвергся "почтовой атаке". В офис в Нью-Йорке пришла бандероль, в которой, находилось самодельное взрывное устройство трубчатого типа. Сирена, предупреждающая о тревоге, прозвучала в прямом эфире. Все сотрудники нью-йоркского офиса были эвакуированы из здания. Их подменили в эфире журналисты из редакции, расположенной в Вашингтоне. Оказалось, что слишком опасно обезвреживать бомбу в центре города, поэтому было принято решение вывезти ее на полигон. Полиция Нью-Йорка выпустила срочное сообщение для людей, находящихся в районе здания "Тайм Уорнер Центр". Им рекомендовано найти безопасное место и не покидать его до особого распоряжения.

CNN сообщило, что посылка, пришедшая в редакцию, была адресована Джону Бреннану, бывшему директору ЦРУ.

В это же время подозрительную бандероль получила Дебби Вассерман-Шульц, американская политик-демократ еврейского происхождения, член Палаты представителей Конгресса от Флориды. Полиция Флориды передала, что из офиса политика все эвакуированы. Содержание посылки изучается.

Телеканал CNN передал, что президент США Дональд Трамп проинформирован о происходящем.

Пол Райан, спикер Палаты представителей, в своем "твиттере" написал, что те, кто терроризируют общественных деятелей, должны предстать перед судом.

Американские СМИ обращают внимание на то, что опасные посылки получают представители Демократической партии, а также критики действующего президента Дональда Трампа.

По мнению спецслужб, все посылки отправлены одним и тем же человеком, пишет в среду, 24 октября, сайт телеканала CNBC.

Первая бандероль со взрывным устройством была обнаружена 22 октября в почтовом ящике дома миллиардера Джорджа Сороса, расположенного в деревне Катона, на окраине Бедфорда в северном Вестчестере (штат Нью-Йорк, США). Подозрительный пакет был найден и вскрыт одним из работников резиденции Сороса, который отнес его подальше в лес и вызвал полицию. Самого Сороса в это время не было дома. СМИ писали, что взрывное устройство было снабжено детонатором с удаленным управлением.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 24 октября 2018 г.
В дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке прислали по почте взрывное устройство
// NEWSru.co.il // В мире // 23 октября 2018 г.
В почтовом ящике дома миллиардера Джорджа Сороса было найдено взрывное устройство





  Rating@Mail.ru  
Среда, 24 октября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018