Новый снимок убийцы аль-Батша: в полиции считают, что этот человек в Малайзии

Полиция Малайзии опубликовала новую фотографию одного из предполагаемых убийц Фади аль-Батша.

По словам генерального инспектора полиции Тана Сри Мохамада Фузи Харуна, есть основания полагать, что этот человек изменил внешность, но по-прежнему остается в Малайзии, сообщает сайт местной газеты The Star. Полиция располагает данными, согласно которым подозреваемый находится в Малайзии с января 2018 года и, вероятно, использовал поддельные документы при въезде в страну.

Гениспектор полиции также объявил, что в районе Тасик Данау Кота около озера, примерно в девяти минутах езды от места преступления, был найден мотоцикл с регистрационным номером BKJ 413, который использовал один из убийц.

По оценке главы полиции Малайзии, аль-Батш был убит хорошо обученными профессионалами.

Ранее полиция Куала-Лумпура разослала фотороботы подозреваемых в причастности к убийству Фади Мухаммада аль-Батша. На опубликованных изображениях показаны двое мужчин европейской внешности с бородами (вероятно, накладными). Эти фотороботы, созданные на основании опроса свидетелей, были переданы на все пограничные пункты Малайзии. Но никто из подозреваемых задержан не был.

По словам свидетелей, подозреваемые в убийстве аль-Батша были крепкими мужчинами необычно высокого для малайцев роста (около 180 см) со светлой кожей лица. Они ехали на мотоциклах MW GS и Kawasaki Versys. Лица мотоциклистов были частично скрыты шлемами.

Фади аль-Батш

Фади Мухаммад аль-Батш родился в 1983 году в Газе, в семье, входящий в клан, к которому принадлежат многие лидеры исламистов. В частности, лидер "Исламского джихада" в Газе шейх Халид аль-Батш и начальник милиции ХАМАСа в Газе Тайсир аль-Батш. Десятки членов этого клана были убиты во время антитеррористических операций в Газе.

Был активистом "Бригад Изаддина аль-Касама" (ХАМАС) со студенческих лет.

В официальной биографии сказано, что в 2009 году он получил вторую степень на кафедре электротехники Исламского университета Газы, после чего вместе с семьей (жена и трое детей) выехал в Куала-Лумпур. В 2015-м аль-Батш получил ученую степень кандидата наук в Университете Куала-Лумпура, был старшим преподавателем на кафедре электротехники Британского малайзийского института. Являлся автором и соавтором более 25 публикаций в международных журналах и материалах в области Power Systems и Power Electronics. В его исследовательские интересы входили устройства FACTS, силовые преобразователи, возобновляемые источники энергии и другие темы.

При этом Фади аль-Батш не только поддерживал связи с руководством ХАМАСа, но и был вовлечен в деятельность этой террористической организации за рубежом.

С 2014 года аль-Батш активно сотрудничал с пропалестинской организацией Aqsa Syarif, "привлекающей финансовые и научные ресурсы малайзийского общества для восстановления прав палестинцев". В блоге этой организации в сети Facebook аль-Батш назван имамом. Сообщается, что в начале мая он должен был отправиться в Селангор, один из западных штатов Малайзии, для "осуществления духовной миссии в период Рамадана". По данным МВД Малайзии, Фади аль-Батш планировал 22 апреля вылететь в Турцию "на международную конференцию".

Газета "Едиот Ахронот" и сайт Ynet опубликовали статью Элиора Леви, в которой обращается внимание на тот факт, что Фади аль-Батш, убитый 21 апреля в Куала-Лумпуре, действительно занимался исследованиями, связанными с беспилотной авиатехникой.

В публикации отмечается, Фади аль-Батш был соавтором научной статьи "Проблемы интеграции беспилотных летательных аппаратов для гражданского применения". Ссылка на эту статью, опубликованную еще в 2013 году, есть в портфолио аль-Батша. Его соавторами указаны М.Б.Эйд, Дж.Чебил, Ф.В.Фарис. Особое внимание в этой научной публикации уделялось двигателям подобных БПЛА, которые могли бы использоваться не только для гражданских целей. Статья не содержит описаний каких-либо научных открытий или достижений.

Среди сотен научных публикаций, соавтором которых является Фади аль-Батш, нет ни одной, прямо указывающей на то, что результаты его исследований использовались для военных целей. Однако многие разработки аль-Батша относились к категории "двойного назначения".

Поскольку руководство ХАМАСа признало, что аль-Батш был активистом этой террористической организации, весьма вероятно, что он был вовлечен в проект "Абабиль" по созданию БПЛА для террористов в Газе.

Ранее высказывались предположения, что аль-Батш также участвовал в создании более совершенных ракет для ХАМАСа.

Убийство Фади аль-Батша

Фади Мухаммад аль-Батш был застрелен в квартале Джалана Меранти в Сетапаке (район Куала-Лумпура) около 6 утра в субботу, 21 апреля. Его убийцы, подъехавшие к дому аль-Батша на мотоциклах, ждали около 20 минут. Когда он вышел из дома и пошел в сторону мечети, по нему был открыт огонь из двух стволов. Фади аль-Батш был убит примерно в 300 метрах от своего дома. Из тела аль-Батша извлекли 14 пуль.

Малайзийские СМИ отмечают, что аль-Батш был имамом мечети, около которой его застрелили.

Министр внутренних дел Малайзии Ахмад Захид Хамиди заявил, что после изучения данных предварительного расследования убийства Фади аль-Батша, он не исключает причастности к его ликвидации агентов какой-либо иностранной разведки. "Возможно, аль-Батш стал обузой для некой разведки, враждебной Палестине", – цитировало его слова малайзийское издание Utusan Online. Хамиди назвал убитого "экспертом в области электротехники и ракетостроения". Он отметил также, что малайзийские следственные органы намерены обратиться за помощью в расследовании этого убийства к Интерполу.

Передача тела Фади аль-Батша в Газу

Семья погибшего военнослужащего ЦАХАЛа Адара Голдина обратилась к правительству и системе безопасности с требованием не допустить доставку тела Фади аль-Батша в сектор Газы для захоронения. Согласно заявлению семьи, Израиль не должен позволить террористической организации ХАМАС похоронить аль-Батша в секторе Газы, пока ее боевики удерживают тела военнослужащих Адара Голдина и Орона Шауля, а также держат в плену израильских граждан.

Министр просвещения Нафтали Беннет заявил, что придерживается такого же мнения, заверив, что в воскресенье он поднимет этот вопрос на заседании военно-политического кабинета.

Министр обороны Авигдор Либерман в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ" сказал, что Израиль не допустит доставки тела Фади аль-Батша в Газу через свою территорию. Он напомнил, что отказ передавать тела террористов ХАМАСа в Газу в свое время был одобрен государственным прокурором. В то же время министр признал, что Израиль не может воспрепятствовать передаче тела в Газу через Египет и КПП "Рафах". В интервью радиостанции "Кан Бет" Либерман сказал, что израильские власти попросили египтян не передавать тело аль-Батша в Газу.

Комментируя утверждения, что за этим убийством стоит "Мосад", Либерман заявил: "Нам всегда приписывают подобное, с таким же успехом мы можем списать всё на Джеймса Бонда. Мы не обязаны реагировать на каждое выступление Ханийи".

В интервью государственной радиостанции "Кан Бет" министр обороны упомянул о том, что Фади аль-Батш занимался разработками, позволявшими улучшать точность ракет.

Палестинский посол в Малайзии Ануар аль-Ага заявляет, что власти Египта не возражают против доставки тела Фади аль-Батша в Каир и передачи его для похорон в сектор Газы. По словам дипломата, процедура согласована председателем ПНА Махмудом Аббасом с египетским руководством. Однако когда состоится передача тела родственникам, пока неизвестно, так как в Куала-Лумпуре продолжается расследование.

23 апреля в Куала-Лумпур из Германии прибыл брат убитого Рами аль-Батш.

24 апреля было официально объявлено, что Египет готов обеспечить доставку тела Фади аль-Батша в Газу.

25 апреля в Куала-Лумпуре состоялась церемония прощания с Фади аль-Батшем, убитым несколько дней назад недалеко от мечети, где он выступал в качестве имама. Как сообщает "Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, около морга больницы, в котором находится тело аль-Батша, собрались тысячи людей – как малайцев, так и иностранцев. ПИЦ пишет: "Разгневанная толпа требовала, чтобы "Бригады Касама" отомстили за жестокое убийство". После поминальной молитвы в мечети тело аль-Батша было доставлено в международный аэропорт Куала-Лумпура. Оттуда брат и жена убитого вместе с детьми вылетят в Каир. Власти Египта обещали обеспечить доставку тела через КПП "Рафах" в Газу.

Заявление руководства ХАМАСа

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя 21 апреля посетил в Джебалии семью Фади Мухаммада аль-Батша, убитого накануне в Куала-Лумпуре (Малайзия). Как сообщал хамасовский "Палестинский информационный центр", Ханийя обвинил "Мосад" в убийстве "ученого".

Исмаил Ханийя также сообщил, что в Малайзию направлена делегация руководства ХАМАСа, которая встретится с представителями властей и выяснит все обстоятельства расследования убийства аль-Батша.

23 апреля Ханийя вновь посетил в Джебалии семью убитого и заявил, что ХАМАС отомстит Израилю за это убийство.

СМИ об убийстве аль-Батша

Тема убийства Фади аль-Батша остается одной из основных в палестинских и израильских СМИ. Об этом пишут и многие малайзийские издания. При этом во многих израильских публикациях отмечается, что ХАМАС использует территорию Малайзии для подготовки своих боевиков, которые также проходят обучение в Турции.

В этой связи упоминалось, в частности, что три года назад в обвинительном заключении против активиста ХАМАСа, жителя Хеврона Уасима Хауасмэ говорилось, что он проходил подготовку на территории Малайзии. Тогда общая служба безопасности (ШАБАК) впервые предала гласности доказательства активной деятельности ХАМАСа в Малайзии. Ранее, в 2014 году, израильские службы безопасности сообщали об использовании малайзийской территории для подготовки парапланеристов ХАМАСа, в Куала-Лумпуре опровергали эти утверждения.

В 2015-м ШАБАК заявлял, что командование "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа) за границей активно занимается вербовкой и подготовкой палестинских арабов, выезжающих за пределы Палестинской автономии на учебу, с целью восстановления инфраструктуры террора в Иудее и Самарии, практически уничтоженной ЦАХАЛом и палестинской полицией. После обучения диверсионной деятельности эти активисты возвращались в ПА и привлекались для участия в терроре.

Во многих публикациях упоминается и ликвидация в Тунисе в декабре 2016 года разработчика беспилотных летательных аппаратов ХАМАСа Мухаммада аз-Зауари. Отмечает "схожий почерк" убийств в Тунисе и Малайзии.





