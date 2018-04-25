Имена жертв в Торонто: одна из погибших училась вместе с убийцей

Власти Канады начали публикацию имен погибших в результате наезда автофургона на людей в Торонто, которым управлял 25-летний Алек Минассян.

По состоянию на 25 апреля, подтверждена гибель десяти человек.

15 пострадавших госпитализированы с ранениями и травмами различной степени тяжести. Состояние четверых пострадавших оценивается как критическое, трое в тяжелом, но стабильном состоянии, остальные получили травмы от легких до средней тяжести.

Имена погибших

1. Энн Мари Д'Амико (30, Канада), сотрудница инвестиционной компании Invesco

2. Дороти Севелл (80, Канада), пенсионерка

3. Чул Мин "Эдди" Кан (Южная Корея), шеф-повар из ресторана Copacabana

4. Мунир Абду Хабиб ан-Наджар (Иордания)



В общей сложности, среди погибших двое граждан Южной Кореи. Несколько граждан этой страны были травмированы.

Известно также, что погибла одна из студенток Seneca College. Ее имя пока не называется ни полицией, ни администрацией этого учебного заведения. Поскольку именно в этом колледже учился Минассян, вероятно, что они были знакомы. Еще двое студентов этого колледжа были легко травмированы.

Имена раненых

1. Саманта Самсон

2. Саманта Перт

3. Морган Макдуглас

4. Мэвис Джастино

5. Кэтрин Ридделл

6. Александра Кожевникова

7. Амир Киумарси

8. Юн Шен Тьян

9. Чжун Сеок Парк

10. Амареш Тесфамариам

11. Со Ра

12. Беверли Смит

13. Роберт Андерсон

14. Амир Киумарси, ученый-химик из Ирана

Наезд на пешеходов в Торонто

В понедельник, 23 апреля, 25-летний Алек Минассян, находившийся за рулем белого автофургона, арендованного у компании Ryder, на одной из самых оживленных улиц канадского Торонто – Янг-Стрит – сбил десятки людей. Не менее 10 из них погибли.

Речь идет о беспрецедентном для Торонто трагическом происшествии.

Примерно в 13:25 по местному времени автофургон, которым управлял Минассян, выехал на пешеходную зону Янг-Стрит с Финч авеню и почти сразу сбил нескольких человек. Затем водитель продолжил на высокой скорости вести автофургон, сбивая людей. Он проехал по тротуару около 2 км (на скорости, по оценке свидетелей, 80-100 км/ч) до Пойнц авеню, где был остановлен полицией.

Канадские телеканалы показывали кадры, на которых видно, как водитель разбитого автофургона стоит напротив полицейского, направив в его сторону предмет, похожий на оружие. Сотрудник полиции вооружен, но не стреляет. Свидетели рассказывают, что водитель кричал: "Стреляй! Убей меня. Стреляй мне в голову". Но полицейский не открывал огонь, убеждая этого мужчину положить оружие на землю и сдаться. В итоге Минассян подчинился требованиям полицейского, и был арестован в 13:52 по местному времени.

СМИ Канады называют героем полицейского, который не застрелил Минассяна.

Инцидент произошел примерно в 30 км от центра, где с 21 по 23 апреля проходила встреча министров иностранных дел стран G7 (США, Германии, Японии, Великобритании, Франции, Италии и Канады).

Что известно об убийце Алеке Минассяне

Алек Минассян проживал в Ричмонд-Хилле (Онтарио), был студентом колледжа Seneca в Торонто, изучал программирование. Другими студентами характеризуется как человек необщительный.

Минассян упоминается как разработчик ряда мобильных приложений, в том числе – для поиска парковок в Торонто. Он никогда прежде не задерживался полицией, нет никаких данных о его причастности к деятельности каких-либо экстремистских организаций. Мотивы преступления остаются неясными. Следствие склоняется к версии о том, что Минассян психически неадекватен.

Полиция Торонто не говорит о теракте в заявлениях по поводу совершенного им преступления. При этом определенно отмечается преднамеренность действий Минассяна. В его квартире произведен обыск.

24 апреля Алеку Минассяну были предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве десяти человек и покушении на убийство еще 14. В следующий раз он предстанет перед судьями 10 мая. Заседание, по всей видимости, будет проходить по видеосвязи.

Известно, что Алек Минассян несколько лет назад был вовлечен в дискуссию по поводу убийцы из Санта-Барбары Эллиота Роджера, который объяснял свои действия ненавистью к отвергающим его девушкам. Минассян выступал в защиту Роджера. Из чего СМИ делают вывод, что и он может относиться к категории "отвергнутых женщинами".





