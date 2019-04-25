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В мире

"Израиль - это наше несчастье": реклама ультраправой партии в Кельне

время публикации: 10:15 | последнее обновление: 13:17 блог версия для печати фото
Реклама партии Die Rechte в Кельне
Реклама партии Die Rechte в Гаггенау, 2016 год
Сторонники партии Die Rechte в Госларе, 2015 год

Один из читателей NEWSru.co.il обратил внимание на антиизраильский характер предвыборной рекламы партии Die Rechte, размещаемой на улицах Кельна.

На фотографии, присланной в редакцию, показан один из предвыборных плакатов Die Rechte с надписью: "Остановить сионизм: с нас хватит! Израиль – это наше несчастье!"

Последняя фраза звучит по-немецки "Israel ist unser Unglück". Так авторы лозунга перефразировали немецкого историка Генриха фон Трейчке "Die Juden sind unser Unglück", которого часто цитировал Гитлер.

На том же плакате содержится призыв к отмене 5-процентного электорального барьера в Германии.

Наш читатель пишет, что полиция Кельна отказалась принимать заявление от представительницы еврейской общины города, ссылаясь на "свободу мнения".

Die Rechte была зарегистрирована как партия в 2012 году, в нее вошли бывшие члены Deutschen Volksunion и NPD. Эта партия позиционирует себя как крайне правая, в ряде публикаций СМИ ее называют неонацистской. Ее членов нет в Бундестаге (парламенте Германии), некоторые активисты этой партии были в нескольких муниципалитетах, но в настоящее время партия не представлена в органах власти ни на федеральном, ни на местном уровне.



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