Кто осуществил теракты на Шри-Ланке: данные об идеологе и боевиках

За последние дни власти Шри-Ланки сообщили ряд новых данных об организаторах и исполнителях "пасхальных" терактов, жертвами которых стали сотни людей. Информация также поступала от властей Индии, Австралии, США. Кроме того, местные и зарубежные СМИ со ссылкой на собственные источники публиковали сведения, позволяющие составить более точное представление о том, кем и как были совершены эти теракты.

Как сообщалось ранее, ответственность за теракты взяла на себя международная сеть "Исламское государство". Через "рупор ИГ", агентство Amaq, были распространены фотография и видеозапись, на которых запечатлены восемь террористов, готовившихся к акциям-самоубийствам на Шри-Ланке. Лицо только одного из них было открыто. Установлено, что это Мухаммад Касим Мухаммад Захран, известный также как Захран Хашим (Мулауи) – проповедник и лидер исламистской группировки "National Thowheed Jamaath" (NTJ), другой вариант написания названия – "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", действующей в Индии и на Шри-Ланке.

По утверждению Amaq, теракт-самоубийство в церкви Святого Антония в Коломбо совершил некий "Абу Хамза", в церкви Святого Себастьяна в Негомбо взорвался "Абу Халиль", в церкви Сиона в Баттикалоа – "Абу Мухаммад", теракты в отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury в Коломбо осуществили "Абу Убайда", "Абу аль-Бара" и "Абу Мухтар", кроме того в районе Дематагода подорвал себя и убил трех полицейских некий "Абу Абдалла".

Очевидно, что "имена", приводимые агентством Amaq, не являются подлинными. Но именно так себя именовали мужчины, стоявшие рядом с Захраном Хашимом во время съемок накануне терактов.

В СМИ звучало имя "Иншаф Ахмад Ибрагим" – так со ссылкой на источники в полиции называли возможного лидера группы, оказавшегося в числе боевиков-смертников.

Руководство шриланкийских спецслужб называет Захрана Хашима "вдохновителем" терактов, осуществленных в день Пасхи. Сообщалось, что он мог быть и одним из смертников, но официально эта информация не подтверждена. Не исключено, что Хашим по-прежнему скрывается от правосудия.

О Захране Хашиме известно следующее: ему от 40 до 50 лет, родился и вырос в мусульманской семье на восточном побережье Шри-Ланки, в районе Баттикалоа, учился в исламском колледже в Каттанкуди. Стал известен благодаря онлайн-проповедям, публиковавшимся в социальных сетях, в том числе в Facebook и YouTube, где у него было несколько тысяч подписчиков. На него поступало несколько жалоб в правоохранительные органы в связи с тем, что в своих проповедях Хашим открыто говорил о стремлении сделать ислам единственной религией в мире и оскорблял христиан и буддистов, а также угрожал им расправой. Причем жаловались на него и представители мусульманской общины, поскольку Хашим критиковал и "умеренный ислам", однажды даже угрожал холодным оружием своим единоверцам. Но полиция игнорировала эти жалобы.

Радикальная группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" была создана Захраном Хашимом в 2014 году. После чего Хашим неоднократно бывал в Индии и контактировал с представителями других радикальных исламистских организаций, а также с контрабандистами, осуществляющими незаконные перевозки между Индией и Шри-Ланкой.

Достоверно установлено, что среди смертников были братья Имсат Ахмад Ибрагим и Ильхам Ахмад Ибрагим – сыновья торговца Мухаммада Ибрагима, основателя и владельца компании Ishana Exports, позиционировавшей себя как "крупнейший экспортер специй Шри-Ланки с 2006 года". Они, по всей видимости, подорвали себя в отелях Shangri-La и Cinnamon Grand, убив десятки людей (по другим данным, Ильхам подорвал себя при попытке задержания в районе Дематагода в Коломбо).

В СМИ сообщалось, что смертник, взорвавшийся в отеле Shangri-La, был зарегистрирован под именем "Мухаммад Аззам Мухаммад". Полиция его первоначально опознала как владельца фабрики по имени Инсан Селаван (девять сотрудников фабрики были арестованы).

Беременная Имсата Ибрагима, Фатима, взорвала себя, убив троих своих детей, когда полицейские пришли с обыском в ее дом.

Роскошный дом бизнесмена Мухаммада Ибрагима в Коломбо в течение нескольких дней охраняется полицией. Ведутся допросы членов этой семьи. Сам Мухаммад Ибрагим арестован.

Соседи говорят о Мухаммаде Ибрагиме как о "скромном" человеке, который сумел самостоятельно создать крупный бизнес по торговле специями. Этот предприниматель устраивал приемы для бизнесменов и политиков, он помогал бедным, а также рассказывал, что планирует заняться политической деятельностью и поддерживал марксистов, а не исламистов. Однако, рассказывают соседи, сыновья Мухаммада стали салафитами.

Известно, что один из террористов-смертников получил высшее образование в Великобритании, затем поступил в аспирантуру в Австралии, а после окончания учебы с женой и ребенком вернулся в Шри-Ланку.

По подозрению в причастности к "пасхальным" терактам на Шри-Ланке задержаны уже 75 человек, в их числе граждане Сирии и Египта.

Следствие установило, что террористами были изготовлены или приобретены десятки взрывных устройств с дополнительными металлическими поражающими предметами.

22 апреля сотрудники правоохранительных органов обнаружили на автостанции Форт в городе Коломбо 87 детонаторов к самодельным взрывным устройствам. Судя по этой находке, террористы могли планировать применение около 100 взрывных устройств.

Бывший руководитель специального подразделения по борьбе с террором на Шри-Ланке (Sri Lankan Special Task Force, STF) Нимал Левке отметил, что группировка, осуществившая "пасхальные" теракты, имела значительную финансовую поддержку, позволившую в течение короткого времени совершить серию терактов-самоубийств в разных регионах страны. Сайт newsfirst.lk приводил слова Левке о том, что террористы использовали инициирующее взрывчатое вещество триацетон трипероксид (TATP). В публикации шриланкийского сайта упоминалось о том, что TATP зачастую использовался во взрывных устройствах, которые изготавливали "инженеры" международной террористической сети "Аль-Каида". TATP использовали также арабские террористы-смертники в годы "интифады Аль-Аксы" в Израиле (2000-2004). В 2001 году TATP использовал "башмачный террорист" Ричард Рид, планировавший взорвать самолет.





