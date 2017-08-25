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В мире

Кассиру-мусульманину разрешили не обслуживать клиентов, покупающих алкоголь

время публикации: 22:15 | последнее обновление: 22:28 блог версия для печати фото
Кассиру-мусульманину разрешили не обслуживать клиентов, покупающих алкоголь

Администрация супермаркета торговой сети Aldi, расположенного в Нортгемптоне (Великобритания), позволила одному из своих кассиров, мусульманину, не принимать к оплате бутылки со спиртными напитками.

Это произошло после того, как кассир заявил, что необходимость обслуживать покупателей, в корзинах которых находится спиртное, создает ему "некоторые проблемы". На транспортерной ленте, ведущей к его кассе, администрация установила табличку, сообщающую о том, что для покупки спиртных напитков клиентам придется выбрать другого кассира.

Среди покупателей нашлись как ярые сторонники решения администрации, так и его противники, утверждающие, что работа в супермаркете – не место для проявления религиозных чувств.

Как отмечает Daily Mail, на решение администрации Aldi повлиял скандал в одном из магазинов торговой сети Tesco.

В декабре прошлого года британец по имени Ли Сондерс, 35-летний отец троих детей, который намеревался купить бутылку розового вина в магазине Tesco, был неприятно удивлен тем, что 20-летняя кассирша в хиджабе отказалась продать ему спиртное. Она заявила, что сделать это ей не позволяет ее религия, и посоветовала покупателю отправиться в другой магазин.



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