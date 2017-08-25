Исламисты "Боко Харам" атаковали деревню на севере Камеруна

В четверг, 24 августа, поздно вечером, боевики исламистской организацией "Боко Харам", базирующейся в Нигерии, атаковали одну из деревень северного Камеруна, сообщает alg24.

В результате налета были убиты, по крайней мере, 15 человек. Еще 8 человек были похищены террористами.

В конце марта этого года боевиками "Боко Харам" были похищены 22 старшеклассницы в ходе двух нападений на деревни на северо-востоке Нигерии. Похищенных используют в качестве сексуальных рабынь или даже террористок-смертниц.

Власти Нигерии неоднократно заявляли о разгроме "Боко Харам". Однако эта группировка продолжает совершать теракты и нападения на населенные пункты.