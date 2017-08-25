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В мире

В Брюсселе неизвестный, вооруженный ножом, напал на военнослужащих

время публикации: 22:41 | последнее обновление: 22:47 блог версия для печати фото
В Брюсселе неизвестный, вооруженный ножом, напал на военнослужащих

В пятницу, 25 августа, вечером, в центре Брюсселя, неизвестный мужчина, вооруженный ножом, атаковал группу военнослужащих. Он успел ранить двоих, прежде чем был застрелен, сообщает New York Daily news.

Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое, второй находится в состоянии средней тяжести. Личность нападавшего пока не установлена.

Напомним, в марте прошлого года в Брюсселе были осуществлены два теракта, в результате которых 31 человек погиб, 270 получили ранения. Ответственность за эти теракты взяла на себя организация "Исламское государство".



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