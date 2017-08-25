В Керченский пролив упал автобус с рабочими, многочисленные жертвы

Утром в пятницу, 25 августа, в поселке Волна (Краснодарский край России) со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, в котором находились люди, сообщает агентство "Интерфакс".

По предварительным данным, погибли не менее 13 человек, еще четверо получили тяжелые травмы.

В местном отделении МЧС заявляют, что 20 человек, находившихся в автобусе, были спасены. Трое считаются пропавшими без вести, передает РИА Новости.

Автобус упал с четырехметровой высоты. Основная версия причин трагического происшествия – нарушение правил дорожного движения. Обстоятельства аварии уточняются.