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В Керченский пролив упал автобус с рабочими, многочисленные жертвы

время публикации: 09:49 | последнее обновление: 09:49 блог версия для печати фото
В Керченский пролив упал автобус с рабочими, многочисленные жертвы

Утром в пятницу, 25 августа, в поселке Волна (Краснодарский край России) со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, в котором находились люди, сообщает агентство "Интерфакс".

По предварительным данным, погибли не менее 13 человек, еще четверо получили тяжелые травмы.

В местном отделении МЧС заявляют, что 20 человек, находившихся в автобусе, были спасены. Трое считаются пропавшими без вести, передает РИА Новости.

Автобус упал с четырехметровой высоты. Основная версия причин трагического происшествия – нарушение правил дорожного движения. Обстоятельства аварии уточняются.

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Пятница, 25 августа 2017 г.
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