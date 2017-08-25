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В мире

В ДНР и ЛНР заявили о соблюдении перемирия в Донбассе

время публикации: 03:38 | последнее обновление: 03:42 блог версия для печати фото
В ДНР и ЛНР заявили о соблюдении перемирия в Донбассе

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках в ночь на пятницу, 25 августа, сообщили о соблюдении перемирия на линии соприкосновения в Донбассе, передает информационное агентство "Интерфакс".

"По состоянию на 00:00 обстрелов со стороны вооруженных сил Украины не зафиксировано. На линии боевого соприкосновения отмечается тишина", – заявили в народной милиции ЛНР.

В совете министров ДНР также отметили нормализацию обстановки на линии соприкосновения.

"Обстрелов с применением запрещенных вооружений не зафиксировано. На линии соприкосновения обстановка относительно спокойная", – сказал собеседник агентства.

Напомним, лидеры "нормандской четверки" 22 августа провели телефонный разговор и поддержали новое перемирие в зоне конфликта на юго-востоке Украины.

В переговорах принимали участие президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Лидеры решительно поддержали ожидаемое 23 августа решение Контактной группы об объявлении прекращения огня по случаю начала учебного года", – говорится в совместном заявлении, которое приводит Кремль.

Стороны выразили надежду на то, что перемирие приведет к устойчивому улучшению ситуации с безопасностью в Донбассе.

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