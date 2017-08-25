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В мире

Парализованная женщина, которую бросил муж, вышла замуж за личного тренера

время публикации: 18:21 | последнее обновление: 18:21 блог версия для печати

37-летняя Риона Келли, жительница Галифакса (Англия), мать четверых детей, была потрясена, когда врачи сообщили ей, что перенесенный ею инсульт вызвал паралич ног.

Когда Риона попала в больницу с инсультом, муж сообщил ей, что намерен с ней развестись. По словам женщины, она готова была сдаться, так как перспектива остаться одной, парализованной, без работы и с четырьмя детьми (шестнадцати, одиннадцати, девяти и пяти лет), казалась ей невыносимой.

Собрав все силы, Риона написала в социальной сети о том, что ищет личного тренера для того, чтобы приступить к программе по реабилитации. На объявление отозвался 35-летний регбист Кейт Мейсон.

Благодаря ему спустя четыре месяца Риона Келли сумела подняться на ноги и сделать первые шаги по палате. Кроме того, вернув здоровье, Риона вернула в свою жизнь и любовь – после того, как она выписалась из больницы, Кейт Мейсон сделал ей предложение.

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