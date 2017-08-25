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В мире

Духовный лидер крупнейшей индийской секты признан виновным в изнасилованиях

время публикации: 17:29 | последнее обновление: 17:45 блог версия для печати фото
Духовный лидер крупнейшей индийской секты признан виновным в изнасилованиях

Индийские власти признали духовного гуру Рама Рахима Синга, лидера секты "Дера Сауча Савда", насчитывающей 50 млн человек, виновным в изнасиловании двух женщин. Преступления были совершены около пятнадцати лет назад, сообщает Gulfnews.

Впервые обвинения Рахиму были предъявлены в 2002 году: его обвиняли в сексуальной эксплуатации женщин, являвшихся его последовательницами. Однако лишь две из них согласились дать показания в суде.

В пятницу, 25 августа, в городе Панчкула состоялось судебное слушание, на которое Рам Рахим прибыл из своего ашрама в штате Харьян. Его сопровождали более 100 тысяч последователей.

Обвинения в свой адрес гуру выслушал с закрытыми глазами и скрещенными на груди руками, демонстрируя полное безразличие. Тем не менее, если суд признает духовного лидера виновным, ему грозит срок продолжительностью до десяти лет. Более того, этот срок может быть продлен до пожизненного.

Десятки тысяч разгневанных вердиктом суда последователей Рахима набросились на журналистов и сотрудников полиции. По данным администрации главной больницы Панчкулы, в результате беспорядков 14 человек погибли и более 200 получили ранения и травмы.

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