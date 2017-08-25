Ураган "Харви" приближается к Техасу

Ночью или утром субботы, 26 августа, ураган "Харви" подойдет к побережью Техаса. Ожидается, что ураган принесет сильные волны и приведет к наводнениям. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным центра, "Харви" движется со скоростью 169 км/ч. По мере приближения к побережью его скорость возрастет до 200 км/ч. Урагану присвоен третий уровень опасности.

По прогнозам сотрудников центра, "Харви" будет бушевать на побережье Техаса несколько дней. Проводится эвакуация людей, проживающий в прибрежной зоне.