Умер известный комедийный актер Джей Томас

В четверг, 24 августа, в городе Санта-Барбара (Калифорния, США) в возрасте 69 лет скончался известный американский комедийный актер Джей Томас, сообщает издание Variety. В течение длительного времени он проходил курс лечения от онкологического заболевания.

Джей Томас (настоящее имя Джон Томас Террелл) родился 12 июля 1948 года в городке Кермит, штат Техас, в семье нефтяника и танцовщицы. Вскоре после рождения переехал с семьей в Новый Орлеан. Учился в Mid-America Christian University, Теннессийском университете, Университете Вандербильта и Джексонвиллском университете.

Впервые на телевидении появился в 1979 году в сериале "Морк и Минди", где на протяжении двух лет (20 эпизодов) исполнял второстепенную роль Ремо да Винчи. На широком экране дебютировал в 1984 году в фильме "Каннибалы-гуманоиды из подземелий". За время своей карьеры (1981-2015) Джей Томас исполнил роли в 93 фильмах и сериалах, один раз выступил как сценарист и один раз как продюсер. Был удостоен двух премий "Эмми".

С 2005 года Джей Томас вел шоу своего имени на радио Sirius Satellite.