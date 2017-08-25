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В мире

Нападения мусульман в Мьянме, одновременно атакованы десятки постов и армейская база

время публикации: 06:01 | последнее обновление: 06:02 блог версия для печати фото
В боях в мусульманской провинции Мьянмы погибли 12 человек

В ночь на пятницу, 25 августа, в штате Ракхайн (Аракан) на западе Мьянмы боевиками-мусульманами, представителями местного коренного народа Рохинджа, одновременно были совершены нападения на 24 полицейских пост и армейскую базу, передает агентство Reuters.

По предварительным данным, в результате этих нападений погибли не менее пяти полицейских, были убиты семь боевиков.

Местные власти говорят о новой эскалации конфликта, наиболее серьезной с октября прошлого года, когда мусульмане также совершили серию атак на полицейских, убив девять человек. Тогда в ответ полиция и военные напали на деревни Рохинджа, не щадя мирных граждан (сообщалось об убийствах, изнасилованиях и грабежах). В результате около 87 тысяч представителей этого народа бежали в Бангладеш. Действия силовых структур Мьянмы были осуждены ООН.

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В боях в мусульманской провинции Мьянмы погибли 12 человек







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Пятница, 25 августа 2017 г.
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