СМИ: актер Анатолий Пашинин вступил в Украинскую добровольческую армию

В пятницу, 25 августа, агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на страницу в сети Facebook украинского журналиста Андрея Цаплиенко, что российский актер Анатолий Пашинин воюет в Донбассе на стороне украинских военных.

Отметим, что Анатолий Пашинин родился в Светловодске, городе областного значения в Кировоградской области Украины, учился в Москве, окончил Высшее театральное училище им. Щепкина, в 2001 году начал сниматься. Сыграл в фильмах "Даже не думай!" (2003), "Адмирал" (2008), "Грозовые ворота" (2006), "Пуговица" (Украина, 2008) и других.

По данным "Википедии", в 2014 году актер уехал из России в Запорожье, выступал в поддержку Евромайдана, неоднократно посещал Донбасс и лично знаком с украинскими военнослужащими-участниками АТО.

25 августа 2017 года журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Пашинин уже месяц является бойцом восьмого батальона Украинской добровольческой армии на Донбассе.

Украинская добровольческая армия была создана в 2015 году по инициативе Дмитрия Яроша, в прошлом – лидера партии "Правый сектор", а в настоящее время – советника начальника генерального штаба ВС Украины.





