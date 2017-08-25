Опрос: лишь в одной стране Россию любят больше, чем США или Китай

В 17 странах население было более благосклонно к Китаю, в 17 – к США, в одной – Кении – две державы получили одинаковый результат, а еще в одной – Греции – их опередила Россия.

Помимо Греции, только в двух странах симпатии к России испытывали более 50% населения – на Филиппинах и во Вьетнаме.

Доля населения 36 крупных стран мира, благоприятно относящегося к России, США и Китаю (по порядку)

Северная Америка

Канада – 27, 43, 48

Европа Нидерланды – 15, 37, 49 Испания – 27, 31, 43 Греция – 64, 43, 50 Германия – 27, 35, 34 Франция – 36, 46, 44 Швеция – 18, 45, 41 Великобритания – 26, 50, 45 Венгрия – 39, 63, 38 Италия – 35, 61, 31 Польша – 21, 73, 42

Азия и Океания Австралия – 37, 48, 64 Индонезия – 36, 48, 55 Индия – 47, 49, 26 Филиппины – 55, 78, 55 Южная Корея – 36, 75, 34 Япония – 26, 57, 13 Вьетнам – 83, 84, 10

Африка и Ближний Восток Тунис – 39, 27, 63 Ливан – 47, 34, 63 Иордания – 5, 15, 35 Турция – 32, 18, 33 Израиль – 35, 81, 53 Сенегал – 34, 55, 64 Танзания – 45, 57, 63 Нигерия – 45, 69, 72 Кения – 27, 54, 54 ЮАР – 28, 53, 45 Гана – 33, 59, 49

Латинская Америка Мексика – 32, 30, 43 Чили – 34, 39, 51 Перу – 41, 51, 61 Аргентина – 27, 35, 41 Венесуэла – 38, 47, 52 Бразилия – 35, 50, 52 Колумбия – 32, 51, 43