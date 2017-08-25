Пара занималась сексом на глазах толпы, не подозревая об этом

Возле одного из офисных зданий, расположенных в торгово-развлекательном районе Лондона, Сохо, в четверг вечером собралась толпа.

Десятки "восхищенных зрителей", пишет Daily Mail, наблюдали, как мужчина и женщина, устроившись на столе, занимались сексом в течение двадцати минут.

В помещении был включен свет, поэтому люди на улице отчетливо видели всю сцену, тогда как ее участники не подозревали о том, что им аплодирует толпа "зрителей". Один из них заметил в беседе с корреспондентом: "Я не мог видеть лицо женщины, но мужчина был очень взволнован, это точно".





