Александр Турчинов: взрыв в центре Киева мог быть терактом

Взрыв, происшедший в четверг, 24 августа, в центре Киева, мог быть терактом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались совершить, чтобы в День Независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ. Они понимают весь состав преступления и сейчас идет поиск тех террористов, которые это делали", – цитирует секретаря СНБО агентство УНИАН.

В свою очередь, пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что пока основной версией взрыва является хулиганство.

Как сообщалось ранее, в Киеве, где в четверг проходили празднования Дня независимости Украины, прогремел взрыв. 24-й телеканал украинского телевидения сообщил, что взрывное устройство сработало на улице Грушевского, между зданием кабмина и стадионом "Динамо".

По последним данным, в результате взрыва пострадали три человека.