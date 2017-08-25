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Александр Турчинов: взрыв в центре Киева мог быть терактом

время публикации: 02:36 | последнее обновление: 02:43 блог версия для печати фото
Александр Турчинов: взрыв в центре Киева мог быть терактом

Взрыв, происшедший в четверг, 24 августа, в центре Киева, мог быть терактом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались совершить, чтобы в День Независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ. Они понимают весь состав преступления и сейчас идет поиск тех террористов, которые это делали", – цитирует секретаря СНБО агентство УНИАН.

В свою очередь, пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что пока основной версией взрыва является хулиганство.

Как сообщалось ранее, в Киеве, где в четверг проходили празднования Дня независимости Украины, прогремел взрыв. 24-й телеканал украинского телевидения сообщил, что взрывное устройство сработало на улице Грушевского, между зданием кабмина и стадионом "Динамо".

По последним данным, в результате взрыва пострадали три человека.

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Пятница, 25 августа 2017 г.
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