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Террорист, учинивший резню в Турку, заявлял, что он – палестинец

время публикации: 18:54 | последнее обновление: 19:05 блог версия для печати фото
Террорист, учинивший резню в Турку, заявлял, что он - палестинец

Полиция Финляндии призналась, что до сих пор не уверена в том, что преступник, 18 августа осуществивший теракт в Турку, сообщил властям свое настоящее имя. Также нет достоверных данных о его гражданстве и возрасте, пишет Fontanka.fi.

Несколько дней назад власти обнародовали имя преступника. Это – 18-летний уроженец Марокко Абд ар-Рахман Мечках, ранее подавший прошение о предоставлении ему политического убежища.

Руководитель следствия Олли Теюряс заявил, что правоохранительным органам мало известно о личности главного подозреваемого. В частности, обращаясь в финскую миграционную службу за статусом беженца, Мечках представился палестинцем, однако не смог никак подтвердить эту информацию. Олли Теюряс указывает, что у следствия есть основания считать его марокканцем.

Финским полицейским помогают коллеги из Германии, так как подозреваемый некоторое время прожил в этой стране. В Германии "Абд ар-Рахман из Касабланки" представлялся пятью разными именами в зависимости от ситуации. У немецких правоохранителей есть отпечатки пальцев Мечкаха, так как он попал в их поле зрения после нападения на двух постояльцев центра для беженцев.

При этом финские правоохранительные органы пытаются понять, как и когда молодой человек подвергся воздействию радикальных идей.

Напомним, 18 августа преступник, вооруженный 20-сантиметровым ножом, атаковал прохожих на площади Кауппатори в городе Турку. При этом следствие считает, что в качестве своих жертв он специально выбирал женщин.

Террорист успел ранить 10 человек. Две женщины, получившие тяжелые ранения, скончались. 8 человек получили ранения. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Нападавший был ранен в ногу и задержан полицией.



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