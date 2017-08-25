США не намерены сокращать финансирование UNRWA

Администрация президента США Дональда Трампа не намерена сокращать финансирование агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA), несмотря на давление со стороны Израиля и некоторых конгрессменов в США.

Как сообщает сайт Foreign Policy, посол США в ООН Никки Хейли заверила руководство UNRWA, что объем финансирования, выделяемого США, останется на уровне 300 миллионов долларов в год.

Заместитель госсекретаря США Томас Шеннон направил в начале августа обращения к основным донорам UNRWA (Канада, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ) обращение с призывом в срочном порядке выделить на нужды агентства 100 миллионов долларов.

Журналисты Колум Линч и Эмили Тамкин отмечают, что в Белом доме опасаются негативного влияния сокращения финансирования UNRWA на попытки возродить мирный процесс между Израилем и Палестинской автономией.

Бывший сотрудник государственного департамента Илан Голденберг, работавший в команде Джона Керри, отмечает, что Израиль оказался в позиции, когда единственным, что может быть хуже продолжения финансирования UNRWA это прекращение его финансирования.

Напомним, что на прошлой неделе представители UNRWA в Газе сообщили о том, что они забетонировали туннель ХАМАСа, обнаруженный несколько недель назад под двумя школами, работающими под патронажем этой организации. Это был первый подобный случай.