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США не намерены сокращать финансирование UNRWA

время публикации: 08:57 | последнее обновление: 09:14 блог версия для печати фото
США не намерены сокращать финансирование UNRWA

Администрация президента США Дональда Трампа не намерена сокращать финансирование агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA), несмотря на давление со стороны Израиля и некоторых конгрессменов в США.

Как сообщает сайт Foreign Policy, посол США в ООН Никки Хейли заверила руководство UNRWA, что объем финансирования, выделяемого США, останется на уровне 300 миллионов долларов в год.

Заместитель госсекретаря США Томас Шеннон направил в начале августа обращения к основным донорам UNRWA (Канада, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ) обращение с призывом в срочном порядке выделить на нужды агентства 100 миллионов долларов.

Журналисты Колум Линч и Эмили Тамкин отмечают, что в Белом доме опасаются негативного влияния сокращения финансирования UNRWA на попытки возродить мирный процесс между Израилем и Палестинской автономией.

Бывший сотрудник государственного департамента Илан Голденберг, работавший в команде Джона Керри, отмечает, что Израиль оказался в позиции, когда единственным, что может быть хуже продолжения финансирования UNRWA это прекращение его финансирования.

Напомним, что на прошлой неделе представители UNRWA в Газе сообщили о том, что они забетонировали туннель ХАМАСа, обнаруженный несколько недель назад под двумя школами, работающими под патронажем этой организации. Это был первый подобный случай.

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