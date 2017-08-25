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Больничный клерк уволилась, выиграв в лотерею рекордные 758,7 млн долларов

время публикации: 10:47 | последнее обновление: 10:47 блог версия для печати фото
Больничный клерк уволилась, выиграв в лотерею рекордные 758,7 млн долларов

53-летняя Мавис Ванчик, проработавшая 32 года в приемной медицинского центра Mercy в Чикопи (штат Массачусетс), объявила, что уволилась после того, как стала обладательницей крупнейшего в истории США лотерейного приза.

Она выиграла в лотерею Powerball 758,7 млн долларов, приняв решение забрать деньги одним платежом. В итоге, после уплаты всех налогов, на ее банковский счет были переведены 336 млн долларов, сообщает Time.

Женщина рассказала журналистам, что позвонила на работу и сказала, что уходит, сразу после того, как пришла в себя после известия о невероятном выигрыше.

Агентство Associated Press напоминает, что формально самый крупный джекпот был сорван в 2016 году, он составлял 1.586.400.000 долларов. Но тогда этот приз разделили пять победителей (две пары и одинокая женщина), и каждый из них получил меньшую сумму, чем Ванчик.

CBS News отмечает, что Мавис Ванчик действовала вопреки советам экспертов, которые рекомендуют людям, выигравшим в лотерею сотни миллионов долларов, не делать поспешных шагов: прежде всего, не рекомендуется публично объявлять о своем успехе и не забирать все деньги сразу, наиболее разумным считается самый медленный вариант получения выигрыша – с разбивкой на платежи в течение 30 лет; также специалисты советуют не менять резко уклад своей жизни, продолжать заниматься привычным делом, постепенно привыкая к богатству. Эксперты отмечают, что почти треть людей, выигравших непривычно крупные суммы денег в лотереи, становятся банкротами, так как не умеют распоряжаться такими средствами.

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Пятница, 25 августа 2017 г.
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