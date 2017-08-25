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В мире

Израильский араб, предполагаемый террорист, ранивший полицейского, задержан в Варшаве

время публикации: 00:10 | последнее обновление: 00:10 блог версия для печати

Полиция Варшавы задержала предполагаемого террориста, напавшего с ножом на полицейского.

Инцидент произошел в четверг, 24 августа, в центре столицы Польши, недалеко от концертного зала, где вскоре должна была выступить американская рок-группа Allah-Las, чей концерт в Роттердаме накануне был отменен из-за террористической угрозы.

По информации польских СМИ, сотрудники полиции заметили на улице подозрительного мужчину, в руках у которого был нож. При задержании он оказал сопротивление и легко ранил одного из полицейских.

Как передает сайт 0404.co.il, задержанный оказался израильским арабом.

Полиция ведет расследование инцидента.

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