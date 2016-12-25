Более 50.000 жителей Аугсбурга эвакуированы в связи с обнаружением бомбы времен Второй мировой

Несколько десятков тысяч жителей немецкого города Аугсбург, федеральная земля Бавария, были вынуждены покинуть свои дома в связи с проведением операции по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны.

Об этом пишет в воскресенье, 25 декабря, сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на The Associated Press.

Бомбу обнаружили на прошлой неделе во время строительных работ, однако контролируемый взрыв было решено провести наутро после католического Рождества, так как в это время на улицах движение сведено к минимуму. Предписание об эвакуации коснулось 54.000человек, которые проживают в 32.000. домов. Сколько времени им предстоит провести вне своих домов, полиция не уточняет.