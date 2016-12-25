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В мире

В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7 - угроза цунами

время публикации: 16:43 | последнее обновление: 17:42 блог версия для печати фото
В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 по шкале Рихтера произошло вечером в воскресенье на территории Чили. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине ё5 км – в 74 км к юго-западу от города Пуэрто-Монт на юге страны.

Об этом пишет 25 декабря новостное агентство Reuters со ссылкой на Геологическое управление США.

Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало. По сообщениям СМИ, землетрясение ощущалось в юго-западном аргентинском городе Барилоче.

Тихоокеанский центр наблюдения за цунами выпустил предупреждение о вероятности большой волны для ряда территорий в пределах 1000 км от эпицентра.

Первые приливные волны ожидаются у побережья Лос-Лагос в 01:00 по местному времени.

Информация уточняется.

Чили имеет долгую историю разрушительных землетрясений. В 2010 году подземные толчки в магнитудой 8,8 балла были зафиксированы в центральной части побережья. Они привели к цунами, которое опустошило прибрежные города.

Ранее в воскресенье землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Чили на границе с Боливией, напоминает ТАСС.

Отметим, что Пуэрто-Монт – административный центр одноименной коммуны,провинции Льянкиуэ и области Лос-Лагос, где проживает свыше 150.000 человек. Город основан немецкими колонистами и назван в честь президента страны Мануэля Монтта.

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