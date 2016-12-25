25 декабря 2016 г.
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В мире

В Дагестане в результате нападения погибли два сотрудника полиции

время публикации: 10:21 | последнее обновление: 10:21 блог версия для печати

В ночь на 25 декабря в Дагестане было совершено два нападения на сотрудников полиции. В результате одного из нападений погибли двое полицейских, сообщает "Медуза".

Первое нападение произошло на трассе Махачкала-Каспийск. В ответ на просьбу предъявить документы неизвестные открыли огонь по патрульным. Один из полицейских погиб на месте, второй умер от ран в больнице.

Еще одно нападение произошло на въезде в Кизилюрт, где был обстрелян полицейски й пост. В результате этого нападения никто не пострадал.

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