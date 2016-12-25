В Дагестане в результате нападения погибли два сотрудника полиции

В ночь на 25 декабря в Дагестане было совершено два нападения на сотрудников полиции. В результате одного из нападений погибли двое полицейских, сообщает "Медуза".

Первое нападение произошло на трассе Махачкала-Каспийск. В ответ на просьбу предъявить документы неизвестные открыли огонь по патрульным. Один из полицейских погиб на месте, второй умер от ран в больнице.

Еще одно нападение произошло на въезде в Кизилюрт, где был обстрелян полицейски й пост. В результате этого нападения никто не пострадал.