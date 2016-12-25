Сеть пиццерий по ошибке раздала россиянам 10 миллионов рублей

Сайт сети пиццерий "Додо пицца" по ошибке отменил более 10 тысяч транзакций клиентов, оплативших свои заказы с помощью банковских карт через "Яндекс.Кассу". Об этом сообщил основатель и генеральный директор сети Федор Овчинников.

Общая сумма средств, которые были ошибочно возвращены клиентам, составила около 10 млн рублей. Речь идет о заказах, оплаченных 16-23 декабря в пиццериях партнеров-франчайзи по всей России, передает Life.ru.

По словам Овчинникова, в результате ошибки, вызванной человеческим фактором, в "Яндекс.Кассу" поступила команда отменить транзакции, после чего деньги вернулись на карты клиентов. "Додо пицца" сразу же связалась со специалистами сервиса "Яндекс.Деньги" с просьбой отменить возврат, однако получила отказ.

Гендиректор сети выразил надежду, что ошибку все же удастся исправить.