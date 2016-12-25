25 декабря 2016 г.
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В мире

В Москве убита 12-летняя девочка. Подозреваемый задержан

время публикации: 02:58 | последнее обновление: 03:03 блог версия для печати фото
В Москве убита 12-летняя девочка. Подозреваемый задержан

В Москве совершено убийство, жертвой которого стала 12-летняя школьница.

"По данным следствия, днем 24 декабря 2016 года в квартире одного из жилых домов по улице Ферганской в городе Москве было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резанными ранениями. В квартире находилась пожилая бабушка и 4-х летний ребенок", – сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова.

В тот же день оперативники Московского уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве.

"Сотрудниками Московского уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в ЮВАО города Москвы. Мужчина пытался выехать за пределы РФ", – сообщила агентству официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный, 1995 года рождения, оказался сожителем родственницы девочки. В ходе допроса он дал признательные показания.

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