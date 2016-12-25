25 декабря 2016 г.
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В мире

Прокуратура Нью-Йорка не позволит расформировать Trump Foundation до конца расследования

время публикации: 12:32 | последнее обновление: 12:32 блог версия для печати фото
Дональд Трамп

Нью-йоркская прокуратура отреагировала на информацию о расформировании фонда Трампа, заявив, что в данный момент об этом не может быть речи. "В отношении Trump Foundation наше ведомство все еще проводит расследование, и фонд не может быть законным образом распущен до тех пор, пока это расследование не завершится", – цитирует информационное агентство ТАСС слова официального представителя прокуратуры Эми Спиталник. Как долго будет проводиться данная проверка, она не уточнила.

Отметим, что закрытие Trump Foundation может произойти только с разрешения генеральной прокуратуры Нью-Йорка, которая ведет расследование деятельности фонда.

Трампа обвиняют в том, что он использовал средства фонда, чтобы покрыть личные юридические расходы. Фонд также выделял средства на финансирование различных политических групп.

Дело в отношении Trump Foundation прокуратура штата Нью-Йорк начала в середине сентября. Глава ведомства Эрик Шнейдерман тогда заявил, что собирается проверить соблюдение фондом законов, регулирующих благотворительную деятельность, напоминает сайт NEWSru.com.

СМИ тогда сообщали, что расследование начато на основании появившейся в последнее время информации о сомнительных операциях, проведенных фондом. Ряд изданий утверждали, что фонд Дональда Трампа в действительности занимается перераспределением взносов из других источников, а сам миллиардер внес в него последнее пожертвование в 2008 году.

Трампа также обвиняли в том, в 2013 году он через свой фонд совершил незаконную денежную выплату прокурору штата Флорида Пэм Бонди, собиравшейся открыть дело против организации под названием "Университет Трампа".

Противники миллиардера сочли данную выплату взяткой в обмен на отказ от инициирования расследования. Трамп, впрочем, назвал это добровольным пожертвованием на политические нужды.

Отметим, что Трамп прекратил делать пожертвования в свой фонд в 2008 году, и с тех пор НКО опирается на пожертвования от соратников Трампа. Ранее избранный президент уже заявлял, что намерен передать управление бизнесом детям и целиком посвятить себя политике.

СМИ отмечают, что даже если Трамп выполнит все свои обещания, учитывая его состояние и бизнесы его детей, конфликта интересов не избежать, и единственный способ – ликвидировать свою компанию, а деньги вложить в так называемый "слепой фонд", когда его владелец не знает, что происходит с его средствами. Трамп до сих пор называл эти призывы непрактичными и нелогичными.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 25 декабря 2016 г.
Опасаясь конфликта интересов, Трамп намерен распустить свой благотворительный фонд
// NEWSru.co.il // В мире // 30 ноября 2016 г.
Дональд Трамп прекратит заниматься бизнесом







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