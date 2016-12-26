"Главный по мирному процессу" в команде Трампа - выпускник йешивы "Хар-Цион" Джейсон Гринблатт

Джейсон Гринблатт, главный юрисконсульт и исполнительный вице-президент компании Trump Organization, получил пост представителя на международных переговорах в новой администрации Белого дома, сообщило в конце прошлой недели издание The Wall Street Journal.

50-летний юрист Гринблатт, не имеющий дипломатического опыта, работает с Трампом на протяжении почти двух десятилетий, в его предвыборном штабе он занимал должность советника по американо-израильским отношениям.

Гринблатт, выпускник Yeshiva University – одного из старейших и крупнейших еврейских высших учебных заведений и основного учебного центра ортодоксального иудаизма в США – носит черную кипу, в его семье растут шестеро детей.

В середине 80-х годов прошлого столетия он жил в Израиле и охранял одно из поселений Западного берега – вместе с другими учащимися йешивы "Хар-Цион", сообщает агентство еврейских новостей JTA.

На своем новом посту Гринблатту предстоит заниматься вопросами палестино-израильского мирного урегулирования, а также налаживать отношения с Кубой.

Ранее в интервью CNN Гринблатт утверждал, что новая администрация "будет настоящим другом Израилю", подчеркивая, что считает Иерусалим единой и неделимой столицей еврейского государства.