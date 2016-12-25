25 декабря 2016 г.
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В мире

Вместе с артистами ансамбля Александрова в Сирию звали лететь Иосифа Кобзона

время публикации: 14:59 | последнее обновление: 14:59 блог версия для печати фото
Иосиф Кобзон

Певец Иосиф Кобзон, многократно выступавший с ансамблем имени Александрова, заявил, что Валерий Халилов предлагал ему полететь вместе с ансамблем в Сирию, однако Кобзон отказался, поскольку должен был в это время лететь на лечение, сообщает ТАСС .

Как сообщалось ранее, 64 артиста ансамбля имени Александрова, в том числе руководитель ансамбля дирижер Валерий Халилов, погибли в результате крушения в районе Сочи самолета министерства обороны России Ту-154.

В минобороны РФ заявили, что музыканты ансамбля имени Александрова должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой. Однако после крушения в СМИ появились сообщения о том, что артисты должны были выступать не на аэродроме Хмеймим, а в Алеппо. Позже новостная BBC сообщила, что президент Сирии Башар Асад направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением военного самолета Ту-154. В тексте телеграммы в том числе говорится следующее: "С огромным прискорбием мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши дорогие друзья, которые хотели разделить с нами и жителями Алеппо радость победы и праздников".

Напомним, самолет министерства обороны России Ту-154 утром 25 декабря пропал после вылета с аэродрома Адлера (Сочи) с экранов радаров. На борту самолета, следовавшего в Латакию (Сирия), находились 92 человека. Вскоре было подтверждено, что самолет разбился.

По предварительным данным, причиной падения Ту-154 в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования. Погодные условия были хорошими. При этом, согласно сообщениям некоторых российских СМИ, ФСБ не исключает версию теракта.

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