25 декабря 2016 г.
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Супруги из Пенсильвании планировали уморить голодом своих детей

время публикации: 13:54 | последнее обновление: 13:57 блог версия для печати фото
Супруги из Пенсильвании планировали уморить голодом своих детей
Супруги из Пенсильвании планировали уморить голодом своих детей

Джошуа Росс Вейант, 33 лет, и его супруга Брэнди Джин, 38 лет, из города Галифакс, штат Пенсильвания, были арестованы по подозрению в попытке уморить голодом своих трех детей – 4, 5 и 6 лет.

Задержанный могут быть выпущены на свободу под залог в два миллиона долларов, дети переданы под опеку социальных служб, пишет в воскресенье, 25 декабря, новостное агентство Reuters.

Им предъявлено обвинительное заключение, в котором фигурируют следующие пункты: физическое насилие при отягчающих обстоятельствах, заговор, незаконное лишение свободы и создание угрозы жизни детей.

Полиция графства Дофин и социальные работники обнаружили троих детей этой пары, двух девочек и мальчика, в "чрезвычайно тяжелом состоянии" – в крайней степени истощения, с многочисленными травмами на теле, говорится в отчете полицейских. Четырехлетний мальчик и шестилетняя девочка весили всего 12 килограммов, их пятилетняя сестра и того меньше – 10 кг.

В ходе допроса выяснилось, что муж и жена вознамерились избавиться таким образом от детей, которых отец более не хотел видеть. Они были заперты в комнате без обогрева, несмотря на холодную зимнюю погоду, долгое время голодали и подвергались побоям, а в их волосам буквально кишели вши.

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Воскресенье, 25 декабря 2016 г.
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