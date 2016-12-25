25 декабря 2016 г.
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В мире

СПЧ: "Доктор Лиза" везла в Сирию медикаменты

время публикации: 10:38 | последнее обновление: 11:57 блог версия для печати фото
"Доктор Лиза"

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что Елизавета Глинка, известная так же как "Доктор Лиза", находившаяся на борту упавшего в Черном море самолета Ту-154 Минобороны России, летела в Сирию на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии, сообщает "Интерфакс".

Ранее министерство обороны РФ опубликовало список пассажиров, находившихся на борту самолета Ту-154 минобороны России, разбившегося в Черном море. На борту самолета находились военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля Александрова и исполнительный директор международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

Утром в воскресенье, 25 декабря, самолет министерства обороны России Ту-154 пропал после вылета с аэродрома Адлера (Сочи) с экранов радаров. На борту самолета, следовавшего в Латакию (Сирия), находились 92 человека.

По предварительным данным, причиной падения Ту-154 в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования. Погодные условия были хорошими.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 25 декабря 2016 г.
Опубликован список пассажиров, находившихся на борту Ту-154. Среди них "Доктор Лиза"
// NEWSru.co.il // В мире // 25 декабря 2016 г.
Названы имена некоторых журналистов, находившихся на борту разбившегося Ту-154
// NEWSru.co.il // В мире // 25 декабря 2016 г.
Разбился самолет Ту-154 минобороны РФ, летевший из Сочи в Сирию







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