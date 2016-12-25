СПЧ: "Доктор Лиза" везла в Сирию медикаменты

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что Елизавета Глинка, известная так же как "Доктор Лиза", находившаяся на борту упавшего в Черном море самолета Ту-154 Минобороны России, летела в Сирию на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии, сообщает "Интерфакс".

Ранее министерство обороны РФ опубликовало список пассажиров, находившихся на борту самолета Ту-154 минобороны России, разбившегося в Черном море. На борту самолета находились военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля Александрова и исполнительный директор международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

Утром в воскресенье, 25 декабря, самолет министерства обороны России Ту-154 пропал после вылета с аэродрома Адлера (Сочи) с экранов радаров. На борту самолета, следовавшего в Латакию (Сирия), находились 92 человека.

По предварительным данным, причиной падения Ту-154 в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования. Погодные условия были хорошими.





