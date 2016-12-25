В Мали похищена француженка Софи Петронен – глава фонда помощи голодающим детям

В Гао, крупнейшем городе Республики Мали, расположенном в 1.200 км к северу от столицы Бамако, неизвестные похитили Софи Петронен, главу фонда, оказывающего помощь голодающим детям, которая имеет двойное, франко-шведское гражданство.

Об этом похищении, совершенно в минувшую субботу, пишет в воскресенье, 25 декабря, издание Daily Sabah со ссылкой на AFP и официальные источники. Позже эту информацию подтвердил МИД Франции.

К настоящему моменту ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за это похищение. Французские дипломатические источники сообщают, что пытаются в настоящее время получить подтверждение данной информации.

Напомним, что весной прошлого года правительство Мали и ряд сепаратистских группировок, действующих на севере страны, подписали соглашение, положившее конец вооруженному конфликту, который продолжался в этой западноафриканской республике более трех лет.

9.000 миротворцев ООН выполняют миссию в Мали с 2013 года, когда французская армия разгромила исламистов, захвативших значительную часть страны.

Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи в соседней Ливии, после чего на территорию страны хлынули беженцы-туареги, которые оккупировали северную часть и провозгласили там независимое государство.