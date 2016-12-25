Разбился самолет Ту-154 минобороны РФ, летевший из Сочи в Сирию

Утром в воскресенье, 25 декабря, самолет министерства обороны России Ту-154 пропал после вылета с аэродрома Адлера (Сочи) с экранов радаров. На борту самолета, следовавшего в Латакию (Сирия), находились 92 человека.

Вскоре было подтверждено, что самолет разбился, сообщает РИА Новости. Он упал в Черное море.

В полутора километрах от берега в Черном море были найдены обломки шасси самолета. Позже на глубине 50-70 метров были найдены и другие фрагменты разбившегося самолета. Поступает информация об обнаружении останков погибших.

По предварительным данным, причиной падения Ту-154 в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования. Погодные условия были хорошими.

ТАСС сообщает, что на борту самолета находились 84 пассажира и восемь членов экипажа: военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ.

В минобороны РФ сообщают, что музыканты ансамбля имени Александрова должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой. В общей сложности, в самолете летели 68 артистов.

К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах, заявили в минобороны РФ.

Названы имена некоторых журналистов, которые находились на борту разбившегося самолета. Это сотрудники Первого телеканала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. На борту самолета находились и трое сотрудников телеканала НТВ: корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. Сообщается также, что в Сирию летели трое сотрудников телеканала "Звезда".

Позже стало известно, что на борту самолета находилась исполнительный директор международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка ("Доктор Лиза").

Список, находившихся на борту

Министерство обороны РФ опубликовало список пассажиров, находившихся на борту самолета Ту-154 минобороны России, разбившегося в Черном море.

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. м-р Волков Р.В.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. гл Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов А.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация "Справедливая помощь":

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1. Рунков Д.А.

2. Денисов В.В.

3. Сойдов А.А.

4. Лужецкий М.В.

5. Обухов П.К.

6. Пестов О.М.

7. Ржевский В.В.

8. Суранов А.А.

9. Толстов Е.В.

ФБГУ "Ансамбль им. Александрова":

1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бобовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчасинов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян А.Т.

17. Давиденко К.А.

18. Денискин С.И.

19. Журавлев П.В.

20. Закиров P.P.

21. Иванов М.А.

22. Иванов А.В.

23. Котляр С.А.

24. Кочемасов А.С.

25. Кривцов А.А.

26. Литвяков Д.Н.

27. Мокриков А.О.

28. Моргунов А.А.

29. Насибулин Ж.А.

30. Новокшанов Ю.М.

31. Поляков В.В.

32. Савельев А.В.

33. Соколовский А.В.

34. Тарасенко А.Н.

35. Трофимов А.С.

36. Узловский А.А.

37. Халимон B.JI.

38. Штуко А.А.

39. Крючков И.А.

40. Ермолин В.И.

41. Быков C.JI.

42. Колобродов К.А.

43. Корзанов О.В.

44. Ларионов И.Ф.

45. Ляшенко К.И.

46. Михалин В.К.

47. ст.с-т Попов В.А.

48. Разумов А.А.

49. Серов А.С.

50. Шахов И.В.

51. Арчукова А.А.

52. Гильманова P.P.

53. Игнатьева Н.В.

54. Клокотова М.А.

55. Корзанова Е.И.

56. Пырьева Л.А.

57. Сатарова В.И.

58. Трофимова Д.С.

59. Хорошова Л.Н.

60. Цвиринько А.И.

61. Шагун О.Ю.

62. Гурар Л.И.

63. Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В.





