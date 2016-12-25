СМИ: в связи с крушением Ту-154 ФСБ не исключает версию теракта

Источник издания "Фонтанка" в министерстве обороны РФ заявил, что сотрудники ФСБ проверяют всех, кто имел доступ к упавшему в Черном море самолету Ту-154 в военном аэропорту Чкаловский в Московской области и в аэропорту Адлера. При этом официальной версией крушения на данный момент остается техническая неисправность.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших и поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву сформировать государственную комиссию по расследованию крушения Ту-154. Возглавит комиссию министр транспорта Максим Соколов.

РИА Новости сообщает, что разбившийся в районе Сочи самолет был выпущен в 1983 году. Пилот разбившегося Ту-154, летчик первого класса Роман Волков имел более трех тысяч часов летной практики.

Сайт "Открытая Россия" цитирует авиаэкспертов, которые отмечают, что судя по тому, что обломки самолета рассыпаны по площади в полтора километра, самолет мог начать разрушаться еще в воздухе, а это может исключать техническую неисправность и указывать на взрыв.

В самолете министерства обороны России Ту-154, летевшего из Сочи в Латакию, находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство из них – артисты ансамбля имени Александрова. Ранее сообщалось, что музыканты направлялись на базу Хмеймим в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом российских военных. Позже сайт "Медуза" написал со ссылкой на сотрудника ансамбля имени Александрова, что артисты ансамбля должны были выступить в "освобожденном" Алеппо.

Также в самолете находились Елизавета Глинка ("Доктор Лиза"), которая везла медикаменты в госпиталь в Латакии, и директор департамента культуры Минобра Антон Губанков.

В первые часы после крушения СМИ публиковали противоречивые данные о судьбе Елизаветы Глинки, однако позже гибель "Доктора Лизы" была подтверждена ее мужем Глебом.





