Разбившийся под Сочи Ту-154 трижды проходил капитальный ремонт

Самолет министерства обороны России Ту-154, разбившийся под Сочи, трижды проходил капитальный ремонт. В последний раз – в 2014 году на заводе-изготовителе "Авиакор", сообщает РИА Новости.

Также сообщается, что последние два года заявок на ремонт не поступало.

Напомним, что разбившийся в районе Сочи самолет был выпущен в 1983 году. Пилот разбившегося Ту-154, летчик первого класса Роман Волков имел более трех тысяч часов летной практики.

По предварительным данным, причиной падения Ту-154 в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования. Погодные условия были хорошими. При этом, согласно сообщениям некоторых российских СМИ, ФСБ не исключает версию теракта.

На месте крушения ведется поисково-спасательная операция, в ходе которой уже найдены тела более десяти погибших.

На борту самолета находились 84 пассажиров и восемь членов экипажа: военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ.





