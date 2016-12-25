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Urbi et Orbi: Папа Римский призвал израильтян и палестинцев примириться

время публикации: 17:06 | последнее обновление: 17:06 блог версия для печати фото
Urbi et Orbi: Папа Римский призвал израильтян и палестинцев примириться

Папа Римский Франциск выступил с традиционным поздравлением по случаю Рождества Христова и пожелал всем людям планеты мира и благополучия. Он призвал израильтян и палестинцев заключить мир, пожелал "умолкнуть" орудиям в Сирии и выразил соболезнование жертвам террора.

Об этом пишет в воскресенье, 25 декабря, издание Times of Israel.

"Я желаю израильтянам и палестинцам смелости и решительности, чтобы начать новую страницу в истории их отношений, где не будет места ненависти и мести, и построения будущего, основанного на гармонии и взаимопонимании", – приводит издание слова понтифика, произнесенные с балкона его резиденции на площади св. Петра в Риме. Эту проповедь слушали собравшиеся там 40.000 человек.

Папа Римский также призвал к установлению мира в Ираке, Ливии и Йемене, жители которых страдают от войны и варварского террора, и выразил надежду на окончание войны в Африке, включая Нигерию и Южный Судан.

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