25 декабря 2016 г.
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В мире

Дочь Саддама Хусейна поддерживает Трампа: "У него есть политическое чутье"

время публикации: 15:35 | последнее обновление: 15:35 блог версия для печати фото
Рагад Хусейн

48-летняя Рагад Хусейн, старшая из пяти детей покойного иракского диктатора Саддама Хусейна, дала на прошлой неделе интервью телеканалу CNN, в котором утверждала: избранный президент Дональд Трамп "обладает политическим тактом" – в отличие от его предшественников на посту главы государства.

После казни отца Рагад перебралась в Иорданию. Ранее в этом году иракские власти, обвинившие ее в поддержке заговорщиков, якобы планирующих госпереворот, потребовали депортации.

Дочь диктатора обвиняет США в расколе ее страны, но верит, что политика Трампа будет отличаться от курса Барака Обамы: "Он видит ошибки, допущенные другими президентами, особенно в вопросе Ирака и в том, что произошло с моим отцом".

Отметим, что политические взгляды Трампа в отношении Багдада остаются пока не ясными – он заявляет, что намерен обратить военную мощь США против боевиков ИГ в Сирии и Ираке.

Трамп также утверждает, что он возражал против военной кампании в Ираке и свержения режима Хусейна. Так, в августе 2015 года Трамп заявил в ходе беседы с ведущим телешоу Meet the Press на телеканале Meet the Press: "Как вы знаете, я требовал не захватывать Ирак, а затем убраться из этой страны. Они дестабилизировали Ближний Восток, это огромная ошибка".

Однако эти утверждения опровергает американская пресса. Цитаты, которые приводят ряд изданий, свидетельствуют о том, что он поддерживал вторжение в Ирак – как до, так и после начала кампании.

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