СМИ: покойный "инженер ХАМАС" разрабатывал ракету для поражения израильских судов

Тунисские СМИ сообщили на прошлой неделе о том, что убитый ранее в этом месяце авиационный инженер Мухаммад аз-Зауари, разрабатывавший БПЛА для боевиков террористической организации ХАМАС, работал также над проектом управляемой ракеты, предназначенной для поражения израильских судов в предстоящей войне.

Фотографии этого проекта были показаны в одной из программ тунисского ТВ, пишет в воскресенье, 25 декабря, израильский новостной сайт Ynet со ссылкой на тунисские СМИ.

Как сообщалось ранее, аз-Зауари был застрелен в автомобиле около своего дома в Сфаксе 15 декабря. По сведениям тунисского издания La Presse, было произведено 28 выстрелов из автоматических пистолетов с глушителями, не менее восьми пуль попали в голову и в сердце аз-Зауари.

Следствие пришло к выводу, что убийство инженера было осуществлено группой людей, которые использовали четыре транспортных средства – автомобили KIA, Hyundai, Citroen C4 и Renault Trafic. Сайт издания "Аш-Шурук" сообщил, что задержаны восемь подозреваемых – арендаторы этих автомобилей, владельцы компаний по прокату машин, а также журналисты и фотограф, которые недавно интервьюировали аз-Зауари.

Аресты были произведены в городах Тунис, Джерба и Сфакс. Все задержанные являются гражданами Туниса. В розыск объявлены несколько подозреваемых – тунисские граждане и еще один человек с паспортами гражданина Марокко и Бельгии. В ходе расследования установлено, что убийцы аз-Зауари заранее определили местонахождение камер наблюдения вокруг его дома и изменили содержание записей. Многие тунисские СМИ писали о возможной причастности израильской разведки "Мосад" к ликвидации Мухаммада аз-Зауари, однако Израиль не взял на себя ответственность за убийство Мухаммада аз-Зауари.