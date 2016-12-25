25 декабря 2016 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:37 СМИ: покойный "инженер ХАМАС" разрабатывал ракету для поражения израильских судов
17:06 Urbi et Orbi: Папа Римский призвал израильтян и палестинцев примириться
16:43 В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7 - угроза цунами
15:35 Дочь Саддама Хусейна поддерживает Трампа: "У него есть политическое чутье"
15:05 Конгрессмены-республиканцы требуют лишить ООН финансирования
14:59 Вместе с артистами ансамбля Александрова в Сирию звали лететь Иосифа Кобзона
13:54 Супруги из Пенсильвании планировали уморить голодом своих детей
13:51 Разбившийся под Сочи Ту-154 трижды проходил капитальный ремонт
13:26 Более 50.000 жителей Аугсбурга эвакуированы в связи с обнаружением бомбы времен Второй мировой
13:11 Путин объявил 26 декабря Днем траура по жертвам авиакатастрофы
В мире

СМИ: покойный "инженер ХАМАС" разрабатывал ракету для поражения израильских судов

время публикации: 18:37 | последнее обновление: 18:45 блог версия для печати фото
Мухаммад аз-Зауари

Тунисские СМИ сообщили на прошлой неделе о том, что убитый ранее в этом месяце авиационный инженер Мухаммад аз-Зауари, разрабатывавший БПЛА для боевиков террористической организации ХАМАС, работал также над проектом управляемой ракеты, предназначенной для поражения израильских судов в предстоящей войне.

Фотографии этого проекта были показаны в одной из программ тунисского ТВ, пишет в воскресенье, 25 декабря, израильский новостной сайт Ynet со ссылкой на тунисские СМИ.

Как сообщалось ранее, аз-Зауари был застрелен в автомобиле около своего дома в Сфаксе 15 декабря. По сведениям тунисского издания La Presse, было произведено 28 выстрелов из автоматических пистолетов с глушителями, не менее восьми пуль попали в голову и в сердце аз-Зауари.

Следствие пришло к выводу, что убийство инженера было осуществлено группой людей, которые использовали четыре транспортных средства – автомобили KIA, Hyundai, Citroen C4 и Renault Trafic. Сайт издания "Аш-Шурук" сообщил, что задержаны восемь подозреваемых – арендаторы этих автомобилей, владельцы компаний по прокату машин, а также журналисты и фотограф, которые недавно интервьюировали аз-Зауари.

Аресты были произведены в городах Тунис, Джерба и Сфакс. Все задержанные являются гражданами Туниса. В розыск объявлены несколько подозреваемых – тунисские граждане и еще один человек с паспортами гражданина Марокко и Бельгии. В ходе расследования установлено, что убийцы аз-Зауари заранее определили местонахождение камер наблюдения вокруг его дома и изменили содержание записей. Многие тунисские СМИ писали о возможной причастности израильской разведки "Мосад" к ликвидации Мухаммада аз-Зауари, однако Израиль не взял на себя ответственность за убийство Мухаммада аз-Зауари.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 декабря 2016 г.
Власти Туниса: к убийству изобретателя БПЛА для ХАМАС причастны "иностранные элементы"







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 25 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016