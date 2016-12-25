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01:17 Корейское издание обвинило генсека ООН Пан Ги Муна во взяточничестве
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В мире

Корейское издание обвинило генсека ООН Пан Ги Муна во взяточничестве

время публикации: 01:17 | последнее обновление: 01:34 блог версия для печати фото
Пан Ги Мун

Корейское издание Sisa Journal обвинило генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в получении взяток.

Как утверждает издание, в 2005 году, когда Пан Ги Мун занимал должность министра иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, он получил 200 тысяч долларов, а в 2007 году, уже будучи генсеком ООН, – еще 30 тысяч долларов, пишет РИА Новости.

По информации Sisa Journal, первая взятка была передана бизнесменом Пак Ен Ха во время визита вьетнамской делегации в Сеул, куда он был приглашен в качестве генерального консула. Бизнесмен прибыл в МИД на час раньше и при встрече "тет-а-тет" передал Пан Ги Муну деньги "на транспортные расходы". Вторую сумму Пан Ги Мун получил от него в 2007 году в подарок "с поздравлениями в связи с назначением в качестве генсека ООН".

Пан Ги Мун отрицает эти обвинения и намерен привлечь издание к ответственности.

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