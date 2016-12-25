Конгрессмены-республиканцы требуют лишить ООН финансирования

Сенатор-республиканец из Техаса Тэд Круз, один из претендентов на пост президента США, призывает лишить ООН финансовой поддержки до тех пор, пока Совет безопасности не отзовет антиизраильскую резолюцию.

Об этом пишет в воскресенье, 25 декабря, сайт газеты The Jerusalem Post.

На своей странице в социальной сети Twitter он сообщил, что поздравил главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу в наступлением праздника Ханукка и призвал "не давать ООН ни доллара", пока скандальная резолюция не будет пересмотрена.

Аналогичную позицию занял сенатор Линдси Грэхем из штата Южная Каролина, который планирует инициировать соответствующую кампанию в Конгрессе, и добиваться консенсуса республиканцев и демократов по данному вопросу на основе общенациональных ценностей, на которые посягает эта резолюция.

Инициативу Грэхема поддерживают сенаторы Марк Рубио из Флориды, Том Коттон из Арканзаса и Джеймс Лэнкфорд из Оклахомы. Он утверждает, что администрация Обамы, не наложив вето на антиизраильскую резолюцию, нанесла ущерб интересам США.

Сенатор напоминает, что ООН является сегодня откровенно антисемитской структурой и "теряет чувство соразмерности". Он обещает сделать все, что в его власти, чтобы новое правительство США и Конгресс недвусмысленно продемонстрировали свою поддержку "единственной настоящей демократии на Ближнем Востоке" – то есть Израиля.

Ранее в этот день избранный президент Дональд Трамп заявил, что политика США под его руководством кардинально изменится, а спикер Палаты представителей Пол Райан назвал голосование в Совбезе ООН "позорным" ударом по мирному процессу.