25 декабря 2016 г.
последняя новость: 18:37
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:37 СМИ: покойный "инженер ХАМАС" разрабатывал ракету для поражения израильских судов
17:06 Urbi et Orbi: Папа Римский призвал израильтян и палестинцев примириться
16:43 В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7 - угроза цунами
15:35 Дочь Саддама Хусейна поддерживает Трампа: "У него есть политическое чутье"
15:05 Конгрессмены-республиканцы требуют лишить ООН финансирования
14:59 Вместе с артистами ансамбля Александрова в Сирию звали лететь Иосифа Кобзона
13:54 Супруги из Пенсильвании планировали уморить голодом своих детей
13:51 Разбившийся под Сочи Ту-154 трижды проходил капитальный ремонт
13:26 Более 50.000 жителей Аугсбурга эвакуированы в связи с обнаружением бомбы времен Второй мировой
13:11 Путин объявил 26 декабря Днем траура по жертвам авиакатастрофы
В мире

Конгрессмены-республиканцы требуют лишить ООН финансирования

время публикации: 15:05 | последнее обновление: 15:05 блог версия для печати фото
Сенатор-республиканец из Техаса Тэд Круз

Сенатор-республиканец из Техаса Тэд Круз, один из претендентов на пост президента США, призывает лишить ООН финансовой поддержки до тех пор, пока Совет безопасности не отзовет антиизраильскую резолюцию.

Об этом пишет в воскресенье, 25 декабря, сайт газеты The Jerusalem Post.

На своей странице в социальной сети Twitter он сообщил, что поздравил главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу в наступлением праздника Ханукка и призвал "не давать ООН ни доллара", пока скандальная резолюция не будет пересмотрена.

Аналогичную позицию занял сенатор Линдси Грэхем из штата Южная Каролина, который планирует инициировать соответствующую кампанию в Конгрессе, и добиваться консенсуса республиканцев и демократов по данному вопросу на основе общенациональных ценностей, на которые посягает эта резолюция.

Инициативу Грэхема поддерживают сенаторы Марк Рубио из Флориды, Том Коттон из Арканзаса и Джеймс Лэнкфорд из Оклахомы. Он утверждает, что администрация Обамы, не наложив вето на антиизраильскую резолюцию, нанесла ущерб интересам США.

Сенатор напоминает, что ООН является сегодня откровенно антисемитской структурой и "теряет чувство соразмерности". Он обещает сделать все, что в его власти, чтобы новое правительство США и Конгресс недвусмысленно продемонстрировали свою поддержку "единственной настоящей демократии на Ближнем Востоке" – то есть Израиля.

Ранее в этот день избранный президент Дональд Трамп заявил, что политика США под его руководством кардинально изменится, а спикер Палаты представителей Пол Райан назвал голосование в Совбезе ООН "позорным" ударом по мирному процессу.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 25 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016