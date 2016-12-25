25 декабря 2016 г.
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13:11 Путин объявил 26 декабря Днем траура по жертвам авиакатастрофы
В мире

Путин объявил 26 декабря Днем траура по жертвам авиакатастрофы

время публикации: 13:11 | последнее обновление: 13:11 блог версия для печати фото
Владимир Путин

Понедельник, 26 декабря, в РФ объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", – приводит слова президента, сказанные в ходе беседы с журналистами, информационное агентство ТАСС.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 25 декабря, самолет министерства обороны России Ту-154 пропал после вылета с аэродрома Адлера (Сочи) с экранов радаров. На борту самолета, следовавшего в Латакию (Сирия), находились 92 человека. Вскоре было подтверждено, что самолет разбился, упав в Черное море.

По предварительным данным, причиной падения Ту-154 в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования. Погодные условия были хорошими. При этом, согласно сообщениям некоторых российских СМИ, ФСБ не исключает версию теракта.

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// NEWSru.co.il // В мире // 25 декабря 2016 г.
Разбился самолет Ту-154 минобороны РФ, летевший из Сочи в Сирию







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