Путин объявил 26 декабря Днем траура по жертвам авиакатастрофы

Понедельник, 26 декабря, в РФ объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", – приводит слова президента, сказанные в ходе беседы с журналистами, информационное агентство ТАСС.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 25 декабря, самолет министерства обороны России Ту-154 пропал после вылета с аэродрома Адлера (Сочи) с экранов радаров. На борту самолета, следовавшего в Латакию (Сирия), находились 92 человека. Вскоре было подтверждено, что самолет разбился, упав в Черное море.

По предварительным данным, причиной падения Ту-154 в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования. Погодные условия были хорошими. При этом, согласно сообщениям некоторых российских СМИ, ФСБ не исключает версию теракта.