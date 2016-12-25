Трамп заявил, что антиизраильская резолюция ООН осложнит переговоры о мире

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере комментарий по поводу принятия Советом безопасности ООН резолюции, осуждающей израильское строительство на спорных территориях.

Трамп не стал комментировать тот факт, что США не воспользовались правом вето, что привело к тому, что антиизраильская резолюция была принята.

"Большое вчерашнее поражение Израиля в ООН существенно осложнит переговоры о мире. Очень плохо, но мы все равно добьемся этого", – написал Трамп в первый вечер Хануки и в канун Рождества. Он также поздравил евреев с праздником.

Ранее Дональд Трамп призывал администрацию Барака Обамы не допустить принятия антиизраильской резолюции в Совбезе. СМИ писали, что именно он убедил президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси в том, что египтяне не должны выступать в роли инициаторов этой резолюции. В итоге, резолюция была поставлена на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой.