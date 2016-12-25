Опасаясь конфликта интересов, Трамп намерен распустить свой благотворительный фонд

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором пообещал распустить благотворительный фонд Trump Foundation, дабы не рисковать "даже видимостью" конфликта интересов, сообщает The New York Times.

Отметим, что закрытие Trump Foundation может произойти только с разрешения генеральной прокуратуры Нью-Йорка, которая ведет расследование деятельности фонда.

Трампа обвиняют в том, что он использовал средства фонда, чтобы покрыть личные юридические расходы. Фонд также выделял средства на финансирование различных политических групп.

При этом сам Дональд Трамп прекратил делать пожертвования в свой фонд в 2008 году, и с тех пор НКО опирается на пожертвования от соратников Трампа.

Ранее Трамп уже заявлял, что намерен полностью прекратить заниматься бизнесом.

СМИ отмечают, что даже если Трамп выполнит все свои обещания, учитывая его состояние и бизнесы его детей, конфликты интересов будут неизбежны. Специалисты по этике утверждают, что единственный способ этого избежать, - это ликвидировать свою компанию, а деньги вложить в так называемый "слепой фонд", когда его владелец не знает, что происходит с его средствами. Трамп до сих пор называл эти призывы непрактичными и нелогичными.





